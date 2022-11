Noblechairs presenta le sue sedie da gioco della serie Legend

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Noblechairs ha annunciato la sua ultima sedia da gioco, la Legend.

La nuova sedia prende spunto dalla forma aerodinamica della sedia Icon del marchio e la combina con i tagli di ispirazione automobilistica della Epic, aggiungendo caratteristiche di alto livello come il supporto lombare regolabile presente sulla sedia di punta Hero.

Il risultato è un cocktail delle caratteristiche più ricercate del marchio, tutte in un'unica sedia. Se cercate tutte le regolazioni dell'ammiraglia, ma preferite un design più elegante, questo potrebbe essere il modello che fa per voi.

Come di consueto, la poltrona è dotata di braccioli 4D, meccanismo a dondolo, regolazione dell'altezza e funzionalità di reclinazione.

È disponibile in una serie di finiture, la più sorprendente delle quali è la nuova opzione tricolore nera, bianca e rossa. Quest'ultima ci ricorda un po'Mass Effect.

È disponibile anche in pelle PU nera, marrone o bianca, per un look più classico.

Se preferite qualcosa di più traspirante, potete optare per l'edizione TX, con un rivestimento in morbido tessuto in colore antracite.

Noblechairs Legend è disponibile da oggi e i prezzi variano a seconda del colore:

Le opzioni Black, Java e Tricolour sono vendute a 689 dollari / 459,95 sterline / 539,90 euro.

L'edizione bianca è disponibile a $669 / £449,99 / €519,90.

La serie TX costa 639 dollari / 419,99 sterline / 489,90 euro.

Scritto da Luke Baker.