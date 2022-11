Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli stabilizzatori per smartphone di Zhiyun sono da sempre i preferiti dai registi e dai creatori di contenuti.

Il marchio ha ora presentato l'ultima novità della popolare linea Smooth, lo Smooth 5S, progettato per soddisfare tutte le esigenze di ripresa degli smartphone in un unico pacchetto portatile.

Lo Smooth 5S di Zhiyun è dotato di motori in acciaio magnetico aggiornati, in grado di gestire smartphone più grandi e pesanti rispetto ai modelli precedenti.

È stato inoltre progettato tenendo conto degli obiettivi esterni, con un morsetto del telefono più ampio e una potenza sufficiente per gestire il peso aggiuntivo.

È dotato di una luce di riempimento integrata sul retro, che può essere utilizzata insieme a due luci magnetiche modulari per illuminare qualsiasi scena.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La luce si trova sul braccio di stabilizzazione e ha una temperatura di 5000K con un CRI di 90+ e una potenza di uscita di 2 watt. Zhiyun afferma che può illuminare fino a 15 metri quadrati, in tutte le direzioni.

Il gimbal supporta riprese sia verticali che orizzontali e mantiene una serie di controlli intuitivi a portata di mano.

Si ricarica in sole 2 ore tramite ricarica rapida USB PD e offre fino a 25 ore di riprese con una singola carica.

L'app companion ZY Cami consente di utilizzare funzioni come il tracking AI, il controllo dei gesti, la clonazione e la funzionalità motion time-lapse.

È disponibile in due varianti di colore: un'opzione professionale in nero e grigio o una variante in bianco e nero in stile stormtrooper.

La Zhiyun Smooth 5S può essere acquistata da oggi al prezzo di 219 dollari / 219 sterline / 239 euro.

squirrel_widget_12860766

Scritto da Luke Baker.