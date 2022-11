La bicicletta elettrica EV di Hummer è folle proprio come ci si aspettava che fosse

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se immaginaste cosa potrebbe essere una bicicletta elettrica Hummer, vi verrebbe in mente la bicicletta elettrica a trazione integrale Hummer EV - e ora è possibile acquistarla.

GMC è ancora nel mezzo del lancio del suo Hummer EV, ma sta già lanciando una bicicletta elettrica da abbinare, anche se non la sta costruendo. La casa automobilistica ha invece siglato un accordo con un'azienda che produce biciclette elettriche per le forze dell'ordine e sta lasciando la costruzione della bici agli uomini della Recon di Fort Wayne.

Il risultato è la "Hummer EV all-wheel drive e-bike", dal nome elegante, e una coppia di motori al mozzo da 750W. Offrono una potenza di picco di 2.400 W e un prezzo di partenza di 3.999 dollari. GMC afferma che l'alimentatore è impermeabile e che la bicicletta può essere ricaricata velocemente in circa quattro ore. L'autonomia è indicata tra le 40 e le 50 miglia.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le prenotazioni sono aperte anche in questo momento su uno speciale sito web gmcebike.com. Per quanto riguarda le consegne, ci dicono che chi prenota ora inizierà a vedere le consegne nella prima parte di dicembre.

Una volta su strada, i due motori consentono una coppia massima di 160 Nm e una velocità massima di 28 miglia orarie. Riesce anche ad assomigliare un po' ai camion Hummer, grazie a enormi pneumatici e a una forma che lo farebbe sembrare adatto a una sorta di film post-apocalittico.

Non c'è dubbio che la Hummer e-bike, proprio come la sua sorella a quattro ruote, sia un gusto acquisito. Ma è possibile ordinarne una in qualsiasi colore, purché sia una combinazione di bianco e nero.

Scritto da Oliver Haslam.