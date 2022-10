Divertenti magliette mal tradotte che vi faranno ridere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ci piacciono molto le magliette divertenti e, naturalmente, apprezziamo anche quelle geek. Esiste però una certa categoria di magliette che sono divertenti per altri motivi, come queste che sono state stampate sulla base di cattive traduzioni.

I risultati sono assolutamente divertenti e c'è un account Twitter che li raccoglie e li condivide regolarmente. Abbiamo quindi selezionato alcune delle migliori per il vostro divertimento.

Soggiorno in verdure

Ci sono così tanti messaggi contrastanti in questo caso. Non solo dovete consumare le vostre droghe, ma anche non andare a scuola e rimanere nella verdura.

Siamo sicuri che Joe Biden non ha mai pronunciato queste parole in quest'ordine.

Thinger strangola

Stranger Things è stato sicuramente popolare e ha senza dubbio generato molte offerte di merchandising. Alcuni di essi, però, sono di qualità migliore di altri.

Questo è un esempio. Non è nemmeno un colore che si associa a Stanger Things. Anche se forse lo assocereste a Stanger Things?

Non inglese

Questa maglietta è quasi un riassunto perfetto delle altre magliette di questo articolo. Un'accozzaglia di magliette mal tradotte e con un inglese davvero pessimo.

Attacco di panna?!

Onestamente non sappiamo cosa dire di questa foto. Anche se questo manichino non sembra certo "vivo di piacere".

Buona giornata del coltello

Una maglietta mal tradotta o il regalo perfetto per lo chef o il serial killer della vostra vita?

Creare opere originali

Questa maglietta sembra suggerire che è sbagliato copiare il lavoro degli altri e che si dovrebbe invece creare il proprio. Anche se lo dice con un'ortografia e una grammatica quasi incomprensibili. Il che supponiamo sia abbastanza originale.

L'amore è breve

Pensiamo che questa maglietta sia stata realizzata da qualcuno che ha avuto il cuore spezzato di recente, ma la seconda riga ci lascia perplessi.

Fan di Kate Moss?

Ok, questa non è tecnicamente una maglietta, ma è comunque da ammirare. Pensiamo che si tratti di una lista di cose che rendono felice chi la indossa? O forse è il nome di una band oscura.

Molto meglio non

Suggeriamo che sia molto meglio non indossare questa maglietta. Se lo fate, riceverete sicuramente delle domande interessanti.

Che ne dite di questi sport?

Questa maglietta sembra il tipo di cosa che si potrebbe indossare se non si sapesse nulla di sport, ma si volesse solo entrare in sintonia.

Per amore delle api

Amiamo le api. Sono una parte importante dell'ecosistema e svolgono un lavoro essenziale. Ma non eravamo sicuri di amarle abbastanza da piangere il nettare.

Non solo magliette

Forse questo è rivolto solo a chi ama i maglioni? Noi sappiamo che in questo periodo dell'anno ci piacciono i maglioni morbidi e caldi.

Qualcosa qualcosa qualcosa qualcosa

Con alcune di queste magliette, ci siamo trovati perplessi e abbiamo semplicemente finito per cercare di decifrare il significato del disegno.

Molto importante

Il vecchio detto dice che la conoscenza è potere. Ma il nuovo detto dice che la conoscenza è come i pantaloni, invisibile ma molto importante. Ha senso.

Baciare i ragazzi

Baciare i ragazzi e farli piangere ha finito per avere una svolta sorprendentemente dark.

Un po' estremo, francamente.

Mai!

Questo è un messaggio strano che trasmette uno strano e meraviglioso messaggio misto. Mai arrendersi o non arrendersi, mescolati insieme, diventano mai non arrendersi.

Buona giornata

Se c'è una cosa che tutti vogliamo è passare una bella giornata. Ma supponiamo che anche una buona morte sarebbe bella.

Vorrei che tu fossi birra

Vi è mai capitato di guardare qualcuno e di desiderare che fosse una birra invece che una persona? Beh, questa bambina lo fa di sicuro.

Un detto saggio

Ci sembra che queste possano essere parole di saggezza, il cui significato si è perso nella traduzione.

Scritto da Adrian Willings.