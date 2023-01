Corsair e Nanoleaf collaborano per sincronizzare l'illuminazione RGB nel vostro spazio di gioco

I fan dell'RGB si rallegrino! Corsair e Nanoleaf hanno annunciato una partnership che consente di sincronizzare i prodotti Nanoleaf Smarter Decor (compresi i pannelli luminosi Nanoeaf Lines, Shapes e Canvas) con le periferiche di gioco e le soluzioni di illuminazione per PC di Corsair.

Questa nuova partnership significa che i giocatori possono ora aggiungere un'illuminazione RGB ancora più coinvolgente al loro spazio di gioco e migliorare la loro esperienza nel farlo. Se siete grandi fan dei prodotti Corsair e possedete già delle luci Nanoleaf, allora vi aspetta una vera sorpresa. Se invece non le avete, potrebbe essere il momento giusto per regalarvele.

Nanoleaf afferma che questa integrazione è stata molto richiesta. Non c'è da sorprendersi, visto che si tratta di una novità in arrivo da tempo.

Razer e Nanoleaf hanno collaborato per un'integrazione simile già nel 2019. E proprio di recente Philips Hue ha svelato la sua Play Gradient Lightstrip per PC, anch'essa realizzata per essere compatibile con Corsair iCue.

Quindi, se avete un'illuminazione intelligente nel vostro spazio di gioco o intorno alla vostra scrivania, ora avrete un'esperienza ancora migliore.

Nanoleaf dispone già di un sistema di screen mirroring che consente di sincronizzare le luci intelligenti con le immagini sullo schermo. Questa integrazione con Corsair significa che potrete utilizzare LIghting Link per sincronizzare l'illuminazione sulla scrivania e nello spazio di gioco.