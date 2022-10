Strane invenzioni e curiosità d'altri tempi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'umanità ha realizzato ogni sorta di invenzioni strane e meravigliose fin dalla notte dei tempi. Alcune sono apparse molto prima del tempo e sono state poco apprezzate.

Altre sono curiosità intriganti, spesso con usi inaspettati e sorprese nascoste.

Il Museum of Curiosities è un account Twitter dedicato alla raccolta di questi gingilli, gadget, aggeggi e stranezze. Vale la pena seguirlo per vedere alcune brillanti curiosità. Abbiamo raccolto alcuni dei nostri preferiti per farveli conoscere.

Un'arancia curiosa

Ecco un piccolo oggetto pulito. Un set di flaconi di profumo progettati per assomigliare a un'arancia. Ogni segmento è un singolo flacone, per un totale di otto bottiglie all'interno della pelle.

Un radiatore multifunzione

Dall'epoca vittoriana arriva un'invenzione ideale per il multitasking. Si tratta di un radiatore che funge anche da scaldapane.

Altri hanno suggerito di usarlo anche per asciugare le scarpe o come letto per gatti.

Un triciclo stravagante

Ecco un triciclo stravagante degli anni Trenta. All'epoca i disegni erano vivaci, audaci e di grande impatto. Vedremmo oggi dei bambini cavalcare questo genere di cose per strada? Probabilmente no.

Piccoli libri nei libri

Gli amanti dei libri apprezzeranno sicuramente questo progetto. Nel 1757 un rilegatore olandese pare abbia realizzato una piccola libreria con libri in miniatura e l'abbia incastonata all'interno di un altro libro più grande. Strano e meraviglioso.

Lettura efficiente

Se vi piace il multitasking, questo vi piacerà sicuramente. Si tratta di un aggeggio di 300 anni fa che permette di aprire (e leggere) più libri contemporaneamente. Perché leggerne solo uno quando se ne possono leggere sette?

Macchina per il caffè in auto

Probabilmente vi sarete meravigliati dei vari accessori che troverete comodamente installati nei moderni veicoli a motore. Ma le case automobilistiche hanno inserito oggetti all'interno delle auto per anni.

Alla fine degli anni Cinquanta, pare che la Volkswagen installasse macchine da caffè opzionali nei suoi veicoli. Comodo, ma probabilmente non molto sicuro.

Cablaggio complesso

Ci piace vedere come la tecnologia sia cambiata nel corso dei decenni. Questa foto della fine degli anni '50 mostra quello che oggi potrebbe essere considerato un "computer primitivo", ma che all'epoca era una meraviglia dell'ingegneria IBM.

Radio retrò

Le radio non erano così sofisticate come la moderna tecnologia musicale o addirittura come il telefono in tasca, ma questo non significa che non potessero essere belle. Ecco alcune radio Art Déco degli anni Trenta dall'aspetto fantastico.

Camoflauge Razzle Dazzle

Probabilmente avrete sentito parlare della moderna tecnologia stealth utilizzata su aerei e veicoli militari, ma avete mai visto il camuffamento Razzle Dazzle?

Si tratta di un tipo di mimetismo dipinto sulle navi alleate durante la Prima Guerra Mondiale per confondere il nemico. Si ispirava all'artista navale britannico Norman Wilkinson e aveva lo scopo di rendere difficile l'individuazione precisa delle navi. In questo modo era più difficile colpirle.

Limousine doppia

Jay Ohrberg è famoso per la creazione di auto piuttosto stravaganti, tra cui veicoli sperimentali per spettacoli televisivi e film. Questa è una delle sue creazioni, una limousine "double wide". Non proprio pratica, ma certamente curiosa.

Casio EG-5 Cassette Player

Questa fantastica creazione risale agli anni Ottanta. Si tratta di una combinazione di chitarra, lettore di cassette e registratore. Ideale per chi vuole suonare e allo stesso tempo registrare la propria musica?

Strana TV

Ecco uno strano e meraviglioso televisore Philco Predicta degli anni Cinquanta. Certo, sarà anche minuscolo rispetto ai televisori moderni, ma il suo design è sicuramente stravagante.

Lista della spesa riutilizzabile

Usare carta e penna per scrivere una lista della spesa è così arcaico. Ma anche usare il telefono per annotarla è un po' troppo noioso. Che ne dite invece di questa lista della spesa riutilizzabile.

Tosaerba con aria condizionata

Alcune di queste invenzioni sono chiaramente al di là del loro tempo e forse sfiorano l'inutilità.

Come questo tosaerba a cavalcioni che ha anche l'aria condizionata. C'è un motivo per cui non sono ancora comuni a distanza di decenni dalla loro invenzione.

Scritto da Adrian Willings.