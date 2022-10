SteelSeries ha aggiornato l'Apex Pro TKL e lo ha reso ancora più veloce

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La SteelSeries Apex Pro TKL è già una delle migliori tastiere tenkeyless in circolazione, ma ora l'azienda l'ha resa ancora migliore.

Quando la Apex Pro TKL è stata lanciata nel 2019, era dotata di alcune caratteristiche piuttosto impressionanti, tra cui un'interessante illuminazione RGB, un piccolo schermo pratico e gli interruttori OmniPoint dell'azienda. Questi interruttori erano già tra i più veloci in circolazione (ideali per i giochi veloci) e quindi interessanti per i giocatori professionisti. Ora però SteelSeries li ha migliorati ulteriormente.

L'Apex Pro TKL è stato aggiornato con i nuovi e migliorati interruttori OmniPoint 2.0. Questi interruttori offrono un'attuazione personalizzabile. Questi interruttori offrono un'attuazione personalizzabile, con una scelta di 37 diversi livelli di attuazione tra 0,2 mm e 3,8 mm. Il risultato è un tempo di risposta rapidissimo, pari a 0,54ms.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

SteelSeries sostiene che questi interruttori rispondono 11 volte più velocemente di quelli tradizionali che si trovano in altre tastiere di qualità inferiore. Impostando la tastiera su un'attuazione di 0,2 mm, anche l'attuazione è 10 volte più veloce. Queste impostazioni possono essere personalizzate per ogni singolo tasto e cambiano anche in base al gioco che si sta giocando.

Ciò significa che è possibile personalizzare la tastiera in modo da avere un'attuazione breve per i giochi FPS ad alta velocità, ma una più lunga per la digitazione quotidiana o per esperienze di gioco più rilassate.

squirrel_widget_12856008

OmniPoint 2.0 offre anche la possibilità di aggiungere due azioni a un singolo tasto a seconda della pressione esercitata. In questo modo è possibile impostare una combo per eseguire diverse azioni con facilità.

L'Apex Pro TKL aggiornato è ora disponibile in due diverse varianti, con un modello wireless che include sia la tecnologia Quantum 2.0 Dual Wireless a 2,4 GHz ad alte prestazioni che il Bluetooth 5.0.

Il tutto è completato dallo smart display OLED che consente di visualizzare le informazioni di sistema o i messaggi di chat e altro ancora con un solo sguardo.

SteelSeries Apex Pro TKL Wireless è disponibile da subito al prezzo di 249,99 dollari negli Stati Uniti, 269,99 euro nell'Unione Europea o 289,99 dollari in Italia. In alternativa, il modello cablato costa 189,99 dollari negli Stati Uniti, 219,99 euro nell'Unione Europea o 219,99 dollari sul territorio nazionale.

Scritto da Adrian Willings.