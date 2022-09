Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete 4.000 sterline in tasca e desiderate la migliore qualità musicale che il denaro possa offrire, Astell&Kern ha appena lanciato il suo nuovo lettore musicale portatile di punta, l'A&ultima SP3000.

Con un corpo realizzato in acciaio inossidabile di lusso, l'SP3000 è costruito per durare nel tempo e sembra la star dello spettacolo, con il caratteristico design angolare di Astell&Kern sui bordi e la corona di controllo in stile orologio.

È il primo lettore audio digitale al mondo a utilizzare la tecnologia Independent Dual Audio Circuitry, che separa completamente le uscite bilanciate e sbilanciate per ottenere la massima qualità sonora possibile. È anche il primo a utilizzare il nuovo chip DAC di punta AK4499EX di Asahi Kasei, che separa l'elaborazione del segnale digitale da quello analogico per spingere ancora di più la qualità audio.

Sebbene l'obiettivo sia l'hi-fi in movimento, l'SP300 può essere utilizzato anche come un efficiente hub di streaming per un sistema hi-fi principale.

Le altre specifiche includono il potente processore Snapdragon 6125 Octa-Core di Qualcomm e il supporto per lo streaming wireless ad alta risoluzione aptX-HD e LDAC. Grazie alla presenza di tutti i formati principali, tra cui MQA e DSD512, l'SP3000 è in grado di riprodurre qualsiasi cosa gli si chieda, compresa la connessione ai servizi di streaming, ed è anche Roon Ready.

Il design elegante è completato da un nuovo display full-HD da 5,46 pollici e da un'interfaccia a schermo ridisegnata, più facile da navigare rispetto al passato. Viene fornito con un'elegante custodia in pelle ed è disponibile da subito in nero o argento al prezzo di 3799 euro.

Per completare il pacchetto di lusso per audiofili in movimento, Astell&Kern ha presentato le nuove cuffie Odyssey, progettate in collaborazione con l'azienda di monitoraggio in-ear Empire Ears.

Offrono un sistema Quadbrid a 10 driver con due subwoofer W9+, cinque armature di bilanciamento, un doppio elettrostatico e un conduttore osseo W10, oltre a un design artigianale piuttosto elegante, e saranno disponibili verso la fine dell'anno al prezzo di 3499 euro.

Scritto da Verity Burns.