Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La ricarica solare è stata pubblicizzata come la tecnologia del futuro. E in effetti, attualmente è uno dei modi più puliti per ottenere l'energia necessaria. Ma la ricarica solare può anche essere piuttosto lenta.

O almeno lo era in passato.

-

L'ultimo giorno di agosto, Jackery, leader mondiale dell'energia solare, ha presentato un prodotto che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Si tratta del Solar Generator 1000 Pro, un aggiornamento del modello precedente del produttore.

Il Solar Generator 1000 Pro rappresenta la soluzione definitiva per la cattura e l'utilizzo dell'energia solare. È un prodotto rivoluzionario che rende la ricarica solare completamente sicura e, soprattutto, più veloce che mai.

Per saperne di più

In sostanza, il Solar Generator 1000 Pro è nato quando Jackery ha preso il suo famoso Solar Generator 1000 e lo ha aggiornato completamente.

Il nuovo prodotto è in grado di fare tutto ciò che faceva il vecchio, solo meglio. Il generatore è costituito da due componenti fondamentali: i pannelli solari SolarSaga da 200 W e la stazione di alimentazione portatile Explorer 1000 Pro.

I pannelli solari, quattro in totale, raccolgono l'energia solare e la convertono in energia. L'energia elettrica viene trasferita alla centrale elettrica che la riceve e la immagazzina. Infine, la stazione fornisce una potenza in uscita che può essere utilizzata per vari scopi.

Tutto questo può sembrare familiare a chi conosce i sistemi di ricarica solare. Tuttavia, il punto di forza del Solar Generator 1000 Pro è l'efficienza e la velocità.

Il sistema può essere caricato a piena capacità in meno di due ore, precisamente in 1,8 ore, secondo il produttore. Ciò è dovuto all'avanzato funzionamento dell'Ultra-Charging del generatore. Grazie a questa tecnologia, i pannelli solari possono produrre un input fino a 800 watt che facilita la ricarica rapida.

Ma il Solar Generator 1000 ha un altro vantaggio: può essere caricato tramite una presa di corrente. Per illustrare la velocità del sistema di ricarica solare, la ricarica a parete richiede lo stesso tempo di quella solare.

Jackery ha sempre puntato sulla sicurezza dei suoi prodotti. Naturalmente, lo stesso approccio è stato adottato nella costruzione del Solar Generator 1000 Pro.

La centrale elettrica, Explorer 1000 Pro, è dotata di un sistema BMS all'avanguardia che fornisce un controllo intelligente su ogni pacco batteria e persino sulle singole celle. Il monitoraggio costante della batteria si traduce in una maggiore durata, ma non è l'unica cosa che questa centrale ha in serbo.

È incluso anche il controllo della temperatura per evitare il surriscaldamento. Il sistema è costruito per dissipare il calore in eccesso in modo rapido ed efficace, rendendo il Solar Generator 1000 Pro ancora più sicuro.

Per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita di energia, il generatore è dotato di porte CA specializzate che forniscono un flusso costante di elettricità tramite onde sinusoidali pure. Ciò significa che tutto ciò che è collegato al generatore è completamente al sicuro da sovratensioni e protetto da danni.

Ma il Solar Generator 1000 Pro non è solo sicuro da usare. L'involucro della centrale elettrica è stato progettato per essere il più comodo e affidabile possibile.

In particolare, Explorer 1000 Pro ha un design altamente resistente agli urti, che lo fa funzionare senza problemi sulla maggior parte delle superfici, anche se irregolari. Infatti, è possibile utilizzare questo generatore di energia solare mentre si guida su una strada dissestata e le sue prestazioni non cambieranno minimamente.

Infine, è stata posta molta attenzione nel rendere il generatore estremamente silenzioso. Durante la ricarica, la centrale Explorer 1000 Pro produce un livello di rumore inferiore a 46 dB. In confronto, il volume medio del richiamo di un uccello è di circa 44 dB, mentre il rumore di fondo di un ristorante può raggiungere i 60 dB.

In altre parole, si può dire che il generatore solare 1000 Pro si ricarica quasi senza rumore.

Explorer 1000 Pro è una centrale elettrica robusta, costruita per funzionare senza problemi anche in condizioni difficili. Tuttavia, questa struttura robusta non impedisce alla stazione di essere comoda da maneggiare.

L'involucro è progettato in modo ergonomico con una maniglia pieghevole che lo rende estremamente facile da trasportare. Sorprendentemente per la sua potenza, l'Explorer 1000 Pro ha dimensioni relativamente ridotte. La centrale misura circa 340 x 262 x 256 mm (13,4 x 10,3 x 10 pollici).

Ancora meglio, la stazione non è affatto pesante: pesa circa 11,5 kg o 25 libbre. Sebbene questo peso sia limitante per chi si sposta con la stazione, prenderla e trasferirla non rappresenta una sfida.

Il design compatto rende il Solar Generator 1000 Pro ideale per le attività all'aperto come le escursioni, le battute di pesca, il campeggio e molto altro ancora.

Il Solar Generator 1000 Pro viene fornito con quattro pannelli SolarSaga 200W o due SolarSaga 80W. SolarSaga 80W ha un doppio assorbimento laterale e rappresenta l'ultimo sviluppo della tecnologia dell'energia solare.

Questi pannelli fotovoltaici sono i primi al mondo a ricevere la certificazione del TÜV Rheinland, un'azienda leader nei test di qualità, sicurezza e sostenibilità. Per questo non sorprende che i pannelli SolarSaga offrano prestazioni eccezionali, con un aumento dell'efficienza del 25%.

I pannelli sono impressionanti sia all'interno che all'esterno. Sono realizzati con un materiale riflettente che aumenta ulteriormente l'utilizzo dell'energia solare.

Ma soprattutto, questi pannelli solari sono costruiti per durare anche in condizioni difficili. Sono resistenti alla polvere e all'acqua e rimangono praticamente intatti anche in caso di pioggia intensa e prolungata.

Il Solar Generator 1000 Pro è fatto per raccogliere energia e fornire energia in abbondanza per lunghi periodi.

Oltre ad essere molto veloce da caricare, questa stazione di energia solare può rimanere in standby per non meno di un anno intero. E questo con il livello della batteria all'80%.

Il generatore può essere caricato completamente 1.000 volte, il che significa che può durare un decennio se usato una volta alla settimana. L'aggiornamento del Solar Generator 1000 Pro supporta un ingresso USB da 100 W, il che significa che il 1000 Pro può ricaricare il telefono e il laptop molto più velocemente.

La notizia migliore del Solar Generator 1000 Pro è che potete ordinarlo subito. Questo prodotto rivoluzionario è dotato di una garanzia completa di cinque anni e può essere preordinato su Amazon. C'è anche un bonus: le prime 300 persone che ordineranno il Solar Generator 1000 Pro dal sito web di Jackery o dai negozi Amazon in tutta Europa riceveranno un omaggio.

Se non volete aspettare oltre per avere tra le mani il futuro dell'energia solare, è il momento di agire.

Pre-ordina ora!