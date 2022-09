Il meglio dell'IFA 2022: i televisori, gli altoparlanti e la tecnologia più impressionanti della fiera

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Tornata in pompa magna quest'anno, IFA 2022 ci ha servito un vero e proprio piatto di gustose prelibatezze tecnologiche, dandoci molto di cui entusiasmarci nei prossimi mesi. L'IFA è sempre stata una destinazione chiave per il lancio di marchi tecnologici nel corso degli anni e il 2022 non è stato diverso.

La fiera è nota soprattutto per la TV e l'audio - è nata come convention radiofonica nel 1924 - ed è una specie di rarità tra le fiere commerciali, perché è aperta al pubblico, quindi tutti possono venire a dare un'occhiata.

Abbiamo lavorato nei padiglioni dell'IFA e siamo stati coinvolti in tutti i lanci per determinare le migliori e più interessanti novità tecnologiche della fiera.

Ecco quindi, in ordine alfabetico, il meglio dell'IFA 2022 di Pocket-lint.

Bang & Olufsen è nota per i suoi sistemi audio di qualità superiore e per i suoi televisori di fascia alta, ma il bello del Beosound Theatre è la sua versatilità. È un sistema audio che funziona non solo con i televisori di B&O, ma che, grazie all'ingegnoso sistema di montaggio, può essere abbinato anche ad altri televisori, in modo da sembrare un bar integrato. Può anche essere montato a parete. Il sistema è dotato di 12 altoparlanti per creare un palcoscenico coinvolgente ed è stato progettato come un'unità unica, in modo da integrare gli altoparlanti upfiring per il Dolby Atmos e i woofer per i bassi.

La seconda generazione del Venu Sq di Garmin ha un senso maggiore rispetto alla prima, passando a un display AMOLED per aumentare la qualità e raddoppiando la durata della batteria. Ciò significa che è possibile ottenere tutti i vantaggi del fitness tracking di Garmin in un pacchetto quadrato, mentre gli altri orologi Garmin sono tutti rotondi.

Lenovo ha presentato per la prima volta l'X1 Fold nel 2020, e ora abbiamo un modello di seconda generazione che è ricco di potenza per rendere il pacchetto più interessante. Questo portatile pieghevole offre un display da 16 pollici con una tastiera Bluetooth separata, che consente di scegliere il modo in cui lavorare.

LG è sicuramente in grado di portare il divertimento con l'LG MoodUp. Questo frigorifero consente di personalizzare i pannelli LED tramite un'applicazione sul telefono, in modo da avere un look completamente unico e cambiarlo ogni volta che si vuole. Integra anche un altoparlante, in modo da poter riprodurre la musica dal vostro frigorifero e, se proprio volete, potete sincronizzare i pannelli colorati con la musica. E se proprio non volete, potete spegnere tutto.

L'LG OLED Flex LX3 è uno dei monitor flessibili di nuova generazione. Ciò significa che è possibile passare da schermo piatto a schermo curvo con la semplice pressione di un pulsante, il che significa che si tratta di un display multiruolo, in grado di fare ogni sorta di cose. È OLED, quindi ha un aspetto fantastico e offre 42 pollici di spazio per qualsiasi contenuto si desideri.

Philips ha adottato la sua tecnologia Ambilight e l'ha applicata a un'ampia gamma di prodotti, tra cui il nuovo diffusore Fidelio FS1. Questo diffusore può essere utilizzato come diffusore indipendente, con tecnologia Ambilight, oppure può essere utilizzato nella configurazione home theatre, abbinato al televisore Ambilight e utilizzato come canale posteriore. È il compagno perfetto della soundbar FB1, annunciata al CES 2022, che offre molte delle stesse funzionalità.

Philips continua a stupire con i suoi televisori e il nuovo Philips OLED+ 937 non fa eccezione. Questo televisore OLED racchiude tutte le più recenti tecnologie, con un display più luminoso per potenziare le capacità HDR e offrire un'immagine più dinamica. C'è Ambilight per dare vita a tutto questo, e questo prima di arrivare al sistema audio. Progettato da Bowers and Wilkins, il sistema di altoparlanti offre un suono Dolby Atmos con una serie di altoparlanti che sparano in tutte le direzioni.

L'ingresso di Samsung nel settore dei videogiochi è stato piuttosto aggressivo e ha conquistato molti fan lungo il percorso, e il Samsung Odyssey OLED G8 ne è la dimostrazione. Questo display curvo offre 34 pollici in formato 21:9, con un hub di colore sul retro per offrire un'illuminazione immersiva, mentre è integrato un Gaming Hub, per cui può fungere da macchina da gioco indipendente. Inoltre, ha un aspetto semplicemente fantastico.

Sennheiser ha ricevuto molti apprezzamenti per la soundbar Ambeo, quindi il lancio della Soundbar Ambeo Plus è molto gradito. Si tratta di un sistema 7.1.4, che si autocalibra in base alla stanza e supporta un'ampia gamma di formati, da Dolby Atmos a 360 Reality Audio, oltre a offrire il supporto per il casting e AirPlay 2. Può anche essere abbinato a un Ambeo Sub.

Scritto da Chris Hall.