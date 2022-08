Presentato in Germania il nuovo modello di ebike Himiway

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Negli ultimi tempi le biciclette elettriche sono diventate un mezzo di trasporto molto popolare, in quanto portano con sé una moltitudine di vantaggi diversi. Una bicicletta elettrica può essere acquistata quasi ovunque. Tuttavia, si consiglia vivamente di esaminare in anticipo un modello specifico. Ora è il momento di presentarvi un nuovo modello della serie Himiway. Si tratta della bicicletta elettrica Zebra.

Negli ultimi anni la domanda delle biciclette elettriche più popolari ha continuato a crescere. Questo per una serie di motivi diversi. A causa dell'aumento dei prezzi del carburante, sempre più persone decidono di passare a una bicicletta elettrica economica ed ecologica.

-

Utilizzando una ebike, non solo si risparmia sui prezzi elevati della benzina, ma si fa anche qualcosa di buono per l'ambiente. Inoltre, l'utilizzo di una ebike ha anche un impatto positivo sulla nostra salute. Nonostante il motore incorporato, il ciclista deve fare uno sforzo fisico e un certo impegno personale. Questo non solo ci mantiene in forma, ma influisce anche sul nostro benessere fisico.

Il costo di una ebike è spesso un po' più elevato, ma si ripaga nel corso della sua vita utile. Per questo motivo, i costi leggermente più elevati non dovrebbero mai impedirvi di acquistare un'ebike. Con molti modelli diversi di Himiway dovrebbe avere il modello giusto per ogni tipo di ciclista.

Il nuova ebike del produttore Himiway può essere definito da una serie di caratteristiche distintive. La ebike Zebra può essere utilizzata sia per un tour cittadino informale sia per un'emozionante escursione in mountain bike.

Il motore a ingranaggi da 250 watt offre una base ottimale per questo scopo. Si tratta di un cosiddetto motore a mozzo brushless. La batteria LG integrata è da 48 volt e può essere ricaricata in base alle necessità. La batteria può anche essere facilmente sostituita.

La Zebra ebike ha l'autonomia più lunga di tutti i modelli Himiway. Un'altra caratteristica della Zebra ebike è il sistema di cambio con 7 marce diverse. Abbiamo anche riassunto alcuni altri punti importanti:

L'altezza di guida consigliata per la Zebra ebike è compresa tra 1,59 m e 1,90 m. Questo modello è quindi adatto non solo agli uomini adulti, ma anche alle donne adulte.

Il display LCD integrato è dotato di una porta USB aggiuntiva. Ciò consente al ciclista di collegare facilmente le proprie cuffie.

La batteria al litio incorporata è caratterizzata non solo da una ricarica rapida, ma anche da una lunga durata.

L'Himiway Zebra è il diretto successore del precedente modello Himiway Cruiser e rappresenta un mix ottimale tra una comoda city bike e una bici molto sicura. confortevole da città e una mountain bike mountain bike elettrica molto sicura.

A differenza del modello precedente, la ebike Himiway Zebra è dotata di un anello interno supplementare e di un motoriduttore. Grazie all'eccellente design dei pneumatici larghi 26 pollici (circa 66 cm), è possibile evitare abilmente la trazione e lo slittamento.

Questo gioca un ruolo molto importante, soprattutto durante i mesi invernali con fango e neve. Inoltre, la Himiway Zebra ebike è dotata di una batteria LG sostituibile. Se la batteria è scarica, può essere facilmente sostituita con una completamente carica. È quindi possibile un utilizzo illimitato in qualsiasi momento.

Se si confrontano direttamente i due modelli, si nota che l'autonomia della Himiway Zebra è notevolmente superiore a quella del modello Cruiser. A piena carica, il Cruiser ha un'autonomia massima di 60-100 chilometri. La Zebra ebike, invece, può durare fino a 128 chilometri.

Inoltre, la capacità di carico utile del modello Himiway Zebra è superiore di 20 chilogrammi rispetto al modello Cruiser. La dimensione di guida consigliata è la stessa per entrambi i modelli. Tuttavia, se un utente attribuisce grande importanza all'autonomia corrispondente, la ebike Himiway Zebra è esattamente il modello giusto.

La conclusione può essere facilmente riassunta, i vari vantaggi e le caratteristiche della bici elettrica. Con la batteria carica, la ebike ha un'autonomia di fino a 80 miglia (circa 129 km). Questa bici elettrica con una lunga autonomia può essere utilizzata in diversi modi ed è quindi una delle migliori biciclette elettriche. La ricarica rapida della batteria LG integrata è un altro vantaggio che spinge sempre più persone interessate ad acquistarla. Naturalmente, anche altri vantaggi giocano un ruolo molto importante, come la capacità di utilizzo o l'autonomia della bicicletta elettrica.

In conclusione, si può affermare che l'ebike Himiway Zebra è esattamente l'ideale bicicletta elettrica per tutti i ciclisti che danno molta importanza all'uso prolungato nel tempo libero. Se anche voi siete alla ricerca di una ebike adatta, provate la ebike Zebra di Himiway. Rimarrete più che stupiti dalle numerose caratteristiche di questa bicicletta.