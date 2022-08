Raleigh lancia la Trace, la sua bicicletta elettrica più leggera

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Raleigh ha presentato la sua ultima ebike, la Trace, rivelando una silhouette incredibilmente sottile e un design che potrebbe tranquillamente passare per una bici normale.

Per essere una ebike, è incredibilmente leggera, con i suoi 16,5 kg, il che la rende il modello elettrico più leggero di Raleigh, anche se sarà comunque un po' fastidioso da portare su per le scale.

La batteria è integrata nel telaio e non dà nell'occhio, ma con i suoi 250 wattora offre un'autonomia di circa 80 km, una buona quantità che la rende all'altezza degli attuali standard del mercato delle ebike.

Ci vorranno circa quattro ore per ricaricare completamente la batteria e Raleigh non ha menzionato la possibilità di rimuoverla, quindi presumiamo che sia necessario collegarla direttamente al telaio per farlo.

La Trace è disponibile in due colori, l'allegro blu che vediamo nella foto e una finitura bronzata piuttosto old-school, entrambi con il classico stemma Raleigh impresso sulla parte anteriore sotto il manubrio.

Il prezzo è di 2.199 sterline, per la bicicletta, il portapacchi e le luci. Al momento non sappiamo molto sul numero di marce o sui livelli di assistenza offerti, ma queste informazioni dovrebbero arrivare abbastanza presto, dato che la bicicletta dovrebbe essere ordinabile a breve.

Scritto da Max Freeman-Mills.