Questo microcomputer è alimentato dalle alghe

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli scienziati lavorano costantemente a nuovi modi per alimentare la nostra tecnologia nel rispetto dell'ambiente. La tecnologia delle batterie è in continua evoluzione e il futuro dell'energia è sicuramente interessante. Abbiamo già molte soluzioni per l'energia solare, eolica e delle onde, ma avete mai visto l'elettricità generata dalle alghe?

All'Università di Cambridge, gli scienziati hanno lavorato su nuove interessanti tecniche per alimentare i dispositivi utilizzando la fotosintesi. Il New Scientist riporta che Chris Howe e i suoi colleghi sono riusciti a realizzare un microcomputer all'interno di un involucro metallico delle dimensioni di una batteria AA sigillato con alghe blu-verdi. Le alghe vengono fotosintetizzate, il che significa che il minuscolo dispositivo può generare elettricità sufficiente ad alimentare il chip ARM Cortex-M0+ annidato al suo interno.

L'involucro è stato depositato sul davanzale della finestra della casa del ricercatore Paolo Bombelli durante un lungo periodo di inattività e vi è rimasto per sei mesi. Durante questo periodo ha effettuato cicli di calcolo di varie somme per simulare un carico di lavoro computazionale.

Mentre era lì seduto, è riuscito a generare elettricità sufficiente ad alimentarsi per sei mesi, senza interruzioni di corrente. Anche dopo la fine dell'esperimento ha continuato a produrre energia.

Vale la pena notare che il chip all'interno necessitava solo di 0,3 microwatt all'ora per funzionare. Quindi non aspettatevi di vedere presto il vostro PC da gioco alimentato dalle alghe. Detto questo, al momento si tratta solo di una prova di concetto e potrebbe certamente rappresentare un futuro interessante per i dispositivi dell' Internet delle cose e, forse, per la generazione di energia in generale.

Il professor Christoper Howe ha dichiarato: "La crescente Internet degli oggetti ha bisogno di una quantità crescente di energia, e pensiamo che questa dovrà provenire da sistemi in grado di generare energia, piuttosto che semplicemente immagazzinarla come le batterie... Il nostro dispositivo fotosintetico non si esaurisce come una batteria, perché utilizza continuamente la luce come fonte di energia".

Secondo il professor Howe, nel prossimo futuro non sostituiremo i nostri pannelli solari con quelli a base di alghe:

"Quindi, metterne uno sul tetto non fornirà l'energia per la vostra casa in questa fase. C'è ancora molto da fare su questo fronte. Ma [potrebbe funzionare] nelle aree rurali dei Paesi a basso e medio reddito, per esempio, in applicazioni in cui una piccola quantità di energia potrebbe essere molto utile, come i sensori ambientali o la ricarica di un telefono cellulare".

Scritto da Adrian Willings.