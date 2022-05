Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Mastercard sta portando avanti la sua nuova tecnologia di cassa biometrica che consentirà agli utenti di pagare con un semplice sorriso o un gesto.

L'azienda afferma di utilizzare una tecnologia simile a quella che consente di sbloccare il telefono con il volto o l'impronta digitale, ma di utilizzarla per accelerare il processo di pagamento.

Una volta iscritti, sarà possibile utilizzare il servizio online o nei negozi, sorridendo a una telecamera o agitando la mano su un lettore per pagare.

Mastercard sottolinea i vantaggi igienici di questo sistema, facendo leva sulle preoccupazioni sanitarie che si sono fatte sentire durante la pandemia.

Non si deve più cercare il portafoglio o inserire i dati della carta, sembra fantastico, vero? Ebbene, alcuni non sono così convinti.

Molti temono che i dati utilizzati per questo sistema possano essere usati per tracciare, controllare o monitorare ignari consumatori.

Suzie Miles, partner dello studio legale Ashfords, ha dichiarato al The Guardian: "Anche se sembra che Mastercard abbia preso provvedimenti per proteggere e criptare questi dati, man mano che i pagamenti biometrici diventano più comuni è probabile che l'uso di questi dati si evolva e diventerà inevitabilmente più difficile proteggere i diritti alla privacy degli individui".

Mastercard ha invece evidenziato una ricerca secondo cui il 74% dei consumatori globali ha un atteggiamento positivo nei confronti della tecnologia biometrica.

Ajay Bhalla, Presidente di Cyber and Intelligence di Mastercard, ha affermato che "il modo in cui paghiamo deve stare al passo con il modo in cui viviamo, lavoriamo e facciamo affari, offrendo una scelta ai consumatori con i massimi livelli di sicurezza".

Il primo programma pilota sarà lanciato questa settimana a San Paolo, in Brasile. Gli acquirenti potranno registrarsi per i pagamenti biometrici sia in negozio che con un'app attraverso il partner locale di Mastercard, Payface.

Scritto da Luke Baker.