Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Due iconici marchi di orologi si sono uniti per lanciare una collezione limitata di orologi. Quei due marchi: l'orologiaio di lusso, Omega, e il colorato e colorato Swatch. Il risultato finale è più o meno esattamente come te lo immagini: versioni colorate e vivaci di un classico orologio Omega.

Il Bioceramic MoonSwatch è una rivisitazione del classico Speedmaster Moonwatch, con l'obiettivo di renderlo un po' più giocoso, colorato e, per fortuna, più conveniente. E no, questi non sono smartwatch.

Gli orologi sono costruiti utilizzando ciò che Swatch chiama "Bioceramica", che è una combinazione di ceramica e un materiale a base di olio di ricino (è circa 2/3 di ceramica).

La gamma comprende 11 modelli, ognuno con diverse combinazioni di colori, ma ognuno rappresenta un pianeta nel nostro sistema solare, più il sole e la luna terrestre.

La gamma comprende quanto segue:

Mission to the Sun - Cassa giallo brillante, quadrante spazzolato dorato/giallo, cinturino in velcro bianco e indice/lunetta

Mission to Mercury - Cassa e quadrante grigio scuro, indice/lunetta neri, cinturino in velcro grigio metallizzato

Mission to Venus - Cassa rosa pastello, quadrante bianco e cinturino in velcro

Mission to Earth - Quadrante blu navy e cinturino in velcro, cassa verde menta, contatori bianchi

Mission to the Moon - Quadrante nero e cinturino in velcro, cassa grigio chiaro

Mission to Mars - Cassa rosso brillante, quadrante bianco e cinturino in velcro bianco

Mission to Jupiter - Cassa e quadrante beige, cinturino in velcro nero

Mission to Saturn - Cassa e quadrante beige sabbia, quadrante/indice marrone, cinturino in velcro marrone

Mission to Uranus - Cassa e quadrante blu pastello, cinturino in velcro bianco, lunetta/indice bianco

Mission to Neptune - Quadrante e indici blu navy intenso, cassa azzurra, cinturino in velcro nero

Mission to Plutone - Cassa grigio chiaro, quadrante color crema, contatori e indici bordeaux, cinturino in velcro nero

Il "corretto" Omega Speedmaster Moonwatch è notoriamente il modello indossato su tutti e sei gli sbarchi sulla luna dagli astronauti della NASA, con nuovi modelli che costano migliaia di euro. Per fortuna, questa collaborazione Swatch significa che queste versioni colorate sono molto più accessibili.

Nel Regno Unito, tutti i modelli della gamma costeranno £ 207 quando saranno in vendita il 26 marzo, ma c'è un piccolo problema: potrai acquistarli solo in un negozio Swatch fisico. Non saranno disponibili per l'acquisto diretto online.

Scritto da Cam Bunton.