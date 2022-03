NZXT sta scuotendo le cose con le tastiere da gioco modulari

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il famoso marchio di componenti per PC NZXT ha rilasciato la sua prima tastiera da gioco e non è solo modulare, ma anche personalizzabile e disponibile in varie dimensioni.

La serie di tastiere meccaniche Function, come è noto, comprende una tastiera full-size, versione Tenkeyless e MiniTKL, tutte disponibili in diversi colori e con possibilità di scelta degli interruttori.

Tuttavia, la cosa più interessante è il fatto che il design include una configurazione dell'interruttore sostituibile a caldo, un cavo USB-C rimovibile e un layout standard della riga inferiore. Ciò significa che gli utenti possono personalizzare completamente l'aspetto della tastiera dopo l'acquisto.

Questo è abbastanza insolito nello spazio di gioco mainstream e distingue NZXT dalla maggior parte della concorrenza. Di serie, le tastiere Function sono dotate di interruttori Gateron Red lineari, un'alternativa ai rossi Cherry MX che di solito sono i preferiti dai giocatori, ma possono essere facilmente sostituiti.

Le tastiere funzione sono sostituibili a caldo e includono l'estrattore chiave necessario e lo strumento di rimozione interruttore per estrarre gli interruttori e sostituirli. Può richiedere sia interruttori a tre che cinque pin, quindi hai molte scelte quando si tratta di aggiornamenti.

Anche i tasti sono aggiornabili, se lo desideri.

C'è molto da apprezzare anche su questa prima tastiera da gioco modulare di NZXT. Cose semplici come mettere la rotellina del volume e altri pulsanti utili a sinistra significano che è facile modificare le cose senza togliere la mano dal mouse. Inoltre è anche un'esperienza di digitazione decente.

Se vivi nella regione giusta, puoi usufruire del servizio di build di NZXT in cui puoi personalizzare la tua tastiera funzione in vari modi. Anche i modelli standard sono disponibili per l' acquisto a un prezzo ragionevole . Tastiera full-size (£ 130 / $ 150), Tenkeyless (£ 110 / $ 130) e MiniTKL (£ 100 / $ 120).

Allo stesso tempo, l'azienda ha anche rilasciato NZXT Lift , un mouse da gioco ambidestro leggero con uno stile minimalista e accattivante.

Scritto da Adrian Willings.