Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Segway-Ninebot ha svelato la sua gamma 2022 di scooter elettrici e il marchio ha qualcosa per tutti.

I primi a lanciare saranno i nuovi scooter della serie D, progettati pensando al rapporto qualità-prezzo.

Non c'è niente di innovativo in questi modelli, ma sono rifiniti in una colorazione attraente e offrono velocità di 25 km/h.

Il D18E, D28E e D38E possono essere preordinati ora sul sito web di Segway . Il numero di ciascun modello corrisponde all'autonomia in chilometri offerta dallo scooter, quindi il D38 può percorrere 38 km con una singola carica, ad esempio.

I prezzi partono da £ 329 / € 359 e gli scooter della serie D dovrebbero essere spediti entro la fine di marzo.

Successivamente, Segway ha preso in giro i suoi prossimi scooter per pendolari Premium, la serie P , che verranno lanciati verso la fine dell'anno.

La serie P è molto più avanzata e offre ampie pedane, indicatori integrati e nuovi pneumatici per tutte le stagioni.

Ci sono anche alcune fantastiche funzionalità di qualità della vita come la ricarica del telefono USB-C integrata e lo sblocco NFC .

Il P100SE è il più eccitante dei due modelli con un'autonomia fino a 100 km e sospensioni anteriori e posteriori per l'azione fuoristrada.

Infine, Segway ha scatenato i più emozionanti nella sua nuova formazione, gli scooter di punta della serie GT , e in particolare il GT2 .

La GT2 può viaggiare fino a 70 km/h e ci arriverà anche velocemente: può fare da 0 a 48 km/h in soli quattro secondi.

Naturalmente, nella maggior parte dei posti non è legale su strada, ma Segway dice che puoi divertirti "in pista".

Ha doppi motori, pneumatici auto-riparanti e persino il controllo della trazione.

Per mantenere le cose lisce, c'è una sospensione dell'ammortizzatore regolabile sulla parte anteriore e posteriore.

Dispone inoltre di un faro da 900 lumen e di una luce di marcia diurna con tecnologia antiabbagliamento.

Ultimo ma non meno importante, per mantenere il controllo, un cruscotto OLED trasparente a colori ti dice velocità, autonomia, modalità di alimentazione e altro ancora.

Gli scooter della serie GT dovrebbero essere lanciati nel secondo/terzo trimestre del 2022 e ci aspettiamo che costino un bel soldo.

Scritto da Luke Baker.