Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Oral-B ha annunciato l'ultimo spazzolino elettrico nella sua serie iO di punta e questa volta include l'intelligenza artificiale per fornire un'esperienza più personalizzata.

Oral-B iO 10 viene fornito con iOSense, un dispositivo intelligente aggiuntivo alimentato dall'intelligenza artificiale per aiutarti a guidare i tuoi schemi di spazzolatura. Include un timer per mostrarti il tempo di spazzolamento ottimale, oltre a un orologio Wi-Fi che ti assicura di conoscere l'ora esatta del giorno mentre ti stai preparando. Le intuitive luci iOSense ti dicono anche dove spazzolare, così non perdi zone della bocca.

Si collega anche al tuo smartphone, così puoi monitorare gli obiettivi e ricevere feedback personalizzati sulle tecniche di spazzolatura.

Il dispositivo iOSense funge anche da base di ricarica magnetica, con una ricarica completa possibile in sole tre ore. È inclusa anche una custodia Power2Go, che caricherà la spazzola durante il viaggio.

"L'innovazione rappresenta una nuova era di spazzolatura che è più di un semplice spazzolino elettrico: è una fusione di tecnologia rivoluzionaria, design desiderabile e prestazioni straordinarie. iO 10 con iOSense è il nostro ultimo impegno per la costruzione di un ecosistema sanitario digitale che guida con tecnologie avanzate, soluzioni accessibili e strumenti educativi più efficaci per migliorare l'igiene orale e la salute di tutti", ha affermato Benjamin Binot, vicepresidente senior per l'igiene orale di P&G Europe.

Oral-B afferma che l'iO 10 ha anche dimostrato di rimuovere sei volte più placca nei test rispetto allo spazzolamento manuale. Utilizza le testine oscillanti-rotanti del marchio iO.

Prezzo e disponibilità devono ancora essere rivelati.

Scritto da Rik Henderson.