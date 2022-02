Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Turtle Beach ha rivelato un nuovo aggiornamento del collaudato mouse da gioco Kone di Roccat con l'accattivante Kone XP.

L'azienda afferma che Roccat Kone XP è il "culmine di 15 anni di ricerca e sviluppo" ed è progettato per migliorare i topi precedenti in ogni modo. Il risultato è l'affermazione di un mouse da gioco multiuso leader del settore.

Va tutto bene, ma ciò che colpisce immediatamente di Kone XP è il design accattivante. Quella familiare estetica Kone è lì, ma ora è completata dalla cosiddetta illuminazione 3D RGB.

squirrel_widget_6609740

Sensore ottico Owl-Eye da 19K DPI, accelerazione 50g

15 pulsanti programmabili con 29 funzioni possibili

Illuminazione 3D RGB con 22 LED

Rotellina del mouse Krystal 4D

Titan Switch ottico tattile e veloce

Peso 104 g

René Korte, Fondatore ROCCAT e Direttore Generale per le periferiche PC di Turtle Beach, ha spiegato che "...Kone XP è il successore spirituale del Kone AIMO Remastered, uno dei mouse più venduti in Germania nel 2021. La sua ergonomia e il layout multi-pulsante lo rende un'ottima scelta per qualsiasi gioco, ma il comfort e le opzioni di personalizzazione di Kone XP lo rendono un ottimo mouse ibrido perfetto per il lavoro o l'ufficio a casa, per svolgere i compiti, per la creazione di contenuti e altro ancora".

È sicuramente sorprendente, con 22 LED a completare quel guscio trasparente e un'illuminazione RGB diffusa con un design che dà un effetto 3D. Altri punti salienti includono un design ergonomico che si dice sia adatto alla maggior parte degli stili di mano e impugnatura e una massa di 15 pulsanti con 29 possibili funzioni.

Come ci si aspetterebbe, Kone XP vanta anche interruttori ottici Titan per l'attivazione rapida dei pulsanti (0,2 ms) e un sensore ottico Owl-Eye 19K DPI per un preciso rilevamento del movimento.

Kone Pro XP è disponibile per il preordine ora al costo di $ 89,99, € 89,99 o £ 79,99.

Scritto da Adrian Willings.