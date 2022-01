Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La roulotte Airstream è un'icona americana retro-futuristica.

Sebbene il design abbia sempre urlato all'era spaziale, non c'è mai stato molto in termini di tecnologia per supportarlo.

Cioè, fino ad ora, Thor ha svelato un nuovo concept design di Airstream chiamato eStream .

L'eStream può spingersi da solo utilizzando i propri motori elettrici e batterie, evitando lo sforzo di manovrare il camper verso il suo parcheggio.

Puoi essenzialmente controllare l'eStream come un'auto RC gigantesca e molto costosa.

Inoltre, l'eStream si spingerà da solo durante il traino, con conseguente migliore efficienza del carburante o autonomia della batteria per i conducenti di veicoli elettrici.

Thor ha affermato nella sua documentazione: "La tecnologia che abbiamo sviluppato in collaborazione (con ZF) crea una relazione sincronizzata tra il rimorchio e il veicolo trainante, consentendo al rimorchio di muoversi in armonia con il veicolo trainante, riducendo l'effetto di trazione richiesto dal veicolo trainante. Questo, a sua volta, migliora notevolmente la gamma possibile della combinazione. In sostanza, abbiamo trasformato il rimorchio in un veicolo elettrico".

Nel video promozionale, viene mostrato che l'eStream ha funzionalità di casa intelligente compatibili con Alexa.

I camper a bordo vengono mostrati mentre controllano le luci, cercano i punti di ricarica più vicini e controllano il livello di carica dell'Airstream, il tutto tramite quello che sembra essere un tradizionale Echo Dot .

Il camper eStream è solo un concetto in questa fase e non è noto se Thor deciderà di portarlo sul mercato. In tal caso, aspettati di pagare un bel soldo poiché i rimorchi Airstream non elettrificati possono già riportarti indietro di ben oltre sei cifre. È ora di risparmiare.

Scritto da Luke Baker. Modifica di __LASSAVED.