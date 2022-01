Come ottenere test rapidi COVID-19 gratuiti dal governo degli Stati Uniti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Negli Stati Uniti, con l'ascesa della variante Omicron, è diventato molto difficile trovare e utilizzare i test antigenici rapidi COVID-19.

Per garantire che le persone non diffondano il virus ad amici e familiari e per evitare lunghe code alle stazioni di test COVID e prezzi elevati per i kit di test a casa, il governo federale degli Stati Uniti ha creato un sito Web in cui è possibile ordinare quattro kit di test rapidi gratuiti un mese per nucleo familiare. Sebbene l'apertura del sito sia prevista per il 19 gennaio 2022, ha iniziato presto a prendere nomi e indirizzi.

Per fortuna, è molto facile effettuare l'ordine. E non è necessario inserire una carta di credito o altri dettagli finanziari.

Segui questi passi:

Vai a COVIDTests.gov. Fai clic o tocca il pulsante "Ordina test a domicilio gratuiti". Se non lo vedi, vai su: special.usps.com/testkits. Inserisci il tuo nome, indirizzo e-mail (se desideri notifiche) e indirizzo. Fare clic o toccare il pulsante "Check Out Now". Questo è tutto! Il modulo USPS per i test rapidi gratuiti è completo.

Secondo analytics.usa.gov , alle 14:00 ET del 18 gennaio 2022, oltre 700.000 persone hanno già visitato il sito web.

I kit dovrebbero essere spediti entro 7-12 giorni, a partire da fine gennaio 2022.

Scritto da Maggie Tillman.