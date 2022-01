UltraRAM potrebbe combinare storage e memoria in un'unica soluzione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli scienziati del dipartimento di fisica e ingegneria della Lancaster University hanno studiato un concetto per un pezzo di hardware che potrebbe cambiare in modo significativo l'hardware del computer in futuro.

UltraRAM , come viene chiamato, è descritto come un concetto di tecnologia di memoria che combina l'archiviazione dei dati con la RAM per soddisfare tutte le tue esigenze di memoria in un unico pacchetto.

Il motivo per cui questo è interessante è a causa del potenziale a lungo termine della tecnologia. UltraRAM combina essenzialmente memoria di archiviazione dati non volatile come flash con memoria veloce come DRAM. Inoltre, il modo in cui è costruito significa che utilizzerà le proprietà uniche dei semiconduttori composti per aggiungere un'incredibile resistenza a lungo termine.

La ricerca suggerisce che UltraRAM potrebbe comportare una memorizzazione dei dati che potrebbe durare per almeno 1.000 anni. Inoltre, durante l'uso, la sua velocità di commutazione potrebbe essere fino a 1.000 volte migliore del flash. UltraRAM potrebbe avere anche una velocità simile alla DRAM e un'efficienza energetica.

Come pacchetto completo, UltraRAM potrebbe combinare RAM e soluzioni di archiviazione in un unico dispositivo. Quindi in futuro invece di acquistare RAM e SDD per i nostri computer, potremmo invece acquistare UltraRAM. Se decolla, UltraRAM potrebbe anche soddisfare le esigenze di altri dispositivi dai server, alle console di gioco ai telefoni cellulari .

Tutto questo è una presa in giro di cose a venire, ma i ricercatori dell'Università affermano che è possibile e potrebbe verificarsi una produzione di massa. Quanto costerà l'UltraRAM non è noto. Così come sarebbe facile ottenerlo.

Scritto da Adrian Willings.