Sarà più facile acquistare GPU, console e altro nel 2022?

(Pocket-lint) - Negli ultimi due anni, la carenza globale di chip ha devastato l'industria tecnologica. Abbiamo riscontrato carenze con tutti i tipi di tecnologia, dalle schede grafiche alle console di gioco più recenti .

Spesso è stato impossibile acquistare questi dispositivi a causa sia dell'aumento della domanda che della carenza di semiconduttori. La combinazione di queste due cose ha portato a problemi con gli scalper e prezzi eccessivamente gonfiati per i nostri dispositivi preferiti. Ma le cose sono destinate a cambiare nel prossimo anno? Alcuni sembrano pensarla così.

Al CES 2022 , alcuni dei più grandi marchi tecnologici hanno rivelato una serie di nuove offerte di CPU e schede grafiche. Nvidia ha rivelato una scheda grafica RTX 3050 entry-level e ha anche preso in giro una nuova GPU di punta per la fine dell'anno.

AMD ha anche mostrato tutta una serie di prodotti, tra cui le nuove GPU mobili della serie Radeon RX 6000 e schede grafiche desktop convenienti. Anche Intel ha rivelato più CPU e l'inizio dei suoi sforzi nello spazio delle schede grafiche.

Ma molti sono stati cinici sul fatto che questi dispositivi saranno disponibili o, se lo sono, se avranno un prezzo vicino al prezzo di vendita consigliato.

Tuttavia, Nvidia sembra pensare che le cose cambieranno nel 2022. Parlando di recente al forum JP Morgan Auto/Tech Colette Kress, il direttore finanziario di Nvidia ha rassicurato gli ascoltatori che il 2022 sarà un anno migliore.

L'affermazione è che Nvidia sta lavorando a stretto contatto con la sua catena di approvvigionamento per garantire che ci siano maggiori quantità di chip e schede grafiche necessarie per soddisfare la domanda.

"Stiamo anche collaborando con le nostre catene di approvvigionamento per soddisfare le nostre future esigenze di capacità nella seconda metà del... 2022", ha affermato Kress.

Questo suona certamente promettente. Anche se non tutti sono d'accordo. Nel dicembre 2021, il CEO di Intel Pat Gelsinger era in visita in Malesia come parte dell'annuncio dell'azienda che sta investendo 7,1 miliardi di dollari nell'espansione delle sue capacità produttive nella regione.

All'epoca parlò dei problemi di carenza:

"La carenza complessiva di semiconduttori è piuttosto significativa e l'industria dei semiconduttori cresceva di circa il 5% all'anno prima del COVID. Il COVID ha interrotto le catene di approvvigionamento, facendole diventare negative... La domanda è esplosa al 20% anno su anno e le catene di approvvigionamento sono state interrotte ha creato un divario molto ampio... e quella domanda esplosiva è continuata".

Gelsinger prevede che tale carenza continuerà almeno fino al 2023. Anche con l'investimento in un aumento della produzione, che potrebbe richiedere del tempo per fare la differenza.

Le cose non stanno migliorando nemmeno per PlayStation , poiché un recente rapporto suggerisce che potrebbe essere altrettanto difficile entrare in possesso di una PlayStation 5 nel 2022. Le azioni di Nintendo Switch e Xbox Series X sono state colpite altrettanto duramente.

Ci sono molte ragioni per cui al momento c'è una carenza di chip semiconduttori. La più ovvia è la pandemia in corso. Il COVID-19 non ha solo portato a problemi di produzione con la chiusura degli impianti di produzione di chip durante i blocchi, ma anche a un aumento della domanda.

Con più persone che lavorano da casa, c'è stato comprensibilmente un enorme aumento delle persone che cercano di acquistare personal computer, periferiche di rete ed elettronica in generale. Arredare il tuo ufficio a casa durante l'ultimo anno e più è stato un duro sforzo.

Con l'aumento della domanda e l'abbondanza delle carenze, anche individui senza scrupoli hanno iniziato a configurare l'acquisto di robot e dispositivi di scalping da rivendere per enormi profitti. Di conseguenza, i prezzi sono saliti alle stelle e aziende come EVGA hanno dovuto implementare un sistema di lotteria per aiutare a distribuire equamente le schede grafiche, mentre i rivenditori hanno dovuto implementare sistemi per fermare gli scalper e vendere a persone reali.

Queste non sono le uniche cause però. Nel 2020 la cosiddetta guerra commerciale Cina-Stati Uniti ha imposto restrizioni alla Semiconductor Manufacturing International Corporation, il più grande produttore di chip della Cina. Samsung e TSMC sono stati incaricati di recuperare il gioco, ma stavano già producendo alla massima capacità.

Vari altri fattori, tra cui forti tempeste, incendi nelle fabbriche e persino una siccità a Taiwan, hanno portato a una carenza globale di chip.

I minatori non hanno certamente aiutato quando si tratta di schede grafiche. L' estrazione di bitcoin è stata una rovina per il mercato delle GPU per un po', con la domanda che ha causato un aumento dei prezzi e questo è continuato durante il periodo di carenza.

Nvidia ha fatto alcune mosse per alleviare questo problema con la spedizione delle GPU Lite Hash Rate per renderle meno attraenti per i minatori, ma la tendenza è continuata. Tutto ciò porta alla miseria per il consumatore.

Tuttavia, le aziende che si affidano ai chip si stanno muovendo per gestire il problema.

Nvidia ha assunto impegni di fornitura a lungo termine con un investimento di $ 6,9 miliardi nella fornitura per il 2022. Intel sta spendendo molto per espandere le sue capacità di produzione e AMD ha un accordo con GlobalFoundries per un importo di $ 2,1 miliardi per la sua fornitura di wafer da ora fino al 2025.

Nonostante ciò, sembra che le cose non cambieranno presto. Tuttavia, non è una cattiva notizia per tutti, poiché Samsung afferma che i suoi profitti sono in aumento nonostante la carenza .