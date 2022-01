Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un gatto di peluche che si morde le dita è stata sicuramente la cosa più strana che abbiamo visto al CES 2022 . Sì, avete letto bene: è un peluche che si può succhiare al dito.

Chiamato Amagami Ham Ham - tradotto approssimativamente dal giapponese come "dolce morso", ma in un modo kawaii o carino - il peluche attiverà automaticamente il suo motore e algoritmo al ricevimento di una cifra estesa.

Ma non è niente come la lingua di un gatto, niente barbe sabbiose qui. Sembra proprio un peluche che ruota un gancio di plastica, aggiungendo una leggera pressione con le dita.

L'azienda dietro la creazione, Yukai Engineering, che in passato ha realizzato il cuscino a coda di gatto motorizzato Qoobo , afferma che la sensazione dovrebbe essere "darti un piacere innocente e confortante per illuminare la tua giornata".

Lo definiremmo decisamente strano comunque, ma la descrizione (e la foto) sopra lo rende ancora di più.

L'aspetto del gatto - che si basa sulla serie di peluche Nemu Nemu prodotta da Liv Heart Corporation - è anche così perplesso dall'aspetto triste, che si aggiunge ulteriormente al nostro tormento.

Oltre a Yuzu, qui raffigurato in due taglie, c'è anche Kotaro, un cane di peluche Shiba Inu, quest'ultimo che non era disponibile per l'evento Showstoppers durante il CES 2022, dove abbiamo visto e provato il prodotto.

Siamo certamente lieti di vedere il CES di nuovo in (quasi) pieno svolgimento per il 2022, con la sua vasta gamma di aziende e prodotti, ma Amagami Ham Ham era senza dubbio in un'altra categoria che è meglio classificata come "strana". Divertente, però, quindi vediamo se il CES 2023 può superare questo ...