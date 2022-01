Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il marchio di bellezza L'Oréal ha annunciato due prodotti durante il CES 2022, progettati per rendere la colorazione dei capelli molto più facile a casa e più eccitante nel salone.

L'Oréal Coloursonic è un dispositivo portatile che non solo mescola il colore dei capelli, ma lo applica anche in modo uniforme, rendendo la colorazione dei capelli a casa un compito molto più semplice, fornendo anche risultati più coerenti.

Il Coloursonic è stato sviluppato nell'arco di cinque anni ed è dotato di un meccanismo di miscelazione personalizzato che combina una quantità precisa di sviluppatore e formula per creare un colore dei capelli. Il dispositivo Coloursonic applica quindi la giusta quantità di colore sui capelli utilizzando un ugello oscillante di setole che si muovono più di 300 volte al minuto a zigzag per distribuirlo uniformemente.

Gli utenti possono scegliere tra 40 tonalità sul sito Web Coloursonic e il kit senza ammoniaca verrà consegnato direttamente a casa tua. Dovrai quindi caricare la cartuccia, che mantiene il colore e lo sviluppatore separati fino all'accensione del dispositivo, nel dispositivo Coloursonic e applicare dalle radici alle punte.

Dopo 30 minuti, puoi risciacquare e rimuovere la cartuccia dal dispositivo e conservarla per i ritocchi.

Oltre a Coloursonic, L'Oréal ha annunciato una tecnologia chiamata Colouright, un sistema di colore connesso all'intelligenza artificiale per saloni progettato per creare una colorazione dei capelli personalizzata su richiesta con oltre 1500 possibilità.

Colouright è una macchina che ha un lettore per analizzare i capelli di un cliente e misurare i fattori che influenzano l'efficacia di un colore, come la percentuale di grigio, la lunghezza e la densità. La macchina dispone anche di un dispenser con perline secche e cartucce di crema base, sviluppatori e diluitori, ed è in grado di produrre tutti i componenti della formula del colore dei capelli.

Sebbene L'Oréal non abbia confermato quando la macchina Colouright potrebbe arrivare sul mercato, prevede di lanciare il dispositivo Coloursonic per uso domestico negli Stati Uniti all'inizio del 2023.