HyperX ha rivelato un sacco di nuove fantastiche periferiche

(Pocket-lint) - HyperX è al CES e ha rivelato un intero carico di nuove periferiche, inclusi gli aggiornamenti ai solidi preferiti dai fan. Questi nuovi dispositivi sono una versione wireless dell'HyperX Pulsefire Haste , il primo controller di gioco dell'azienda, una tastiera bizzarra al 65% e altro ancora.

Ci sono molte novità qui, incluse nuove periferiche di gioco che entusiasmeranno i fan.

HyperX Alloy Origins 65 è un aggiornamento della gamma di tastiere Origins, con i modelli precedenti inclusi modelli full-size, 60 percento e TKL. Questa è una tastiera del 65% che conserva le frecce direzionali e altri tasti utili. Presenta copritasti in PBT, un corpo in alluminio aeronautico e una barra spaziatrice verniciata incisa al laser.

Alloy Origins 65 ha anche una barra spaziatrice colore diversa a seconda dell'interruttore a chiave scelto. Viene fornito con una scelta di interruttori a chiave HyperX Red (lineare) o HyperX Aqua (tattile) e uno stile da abbinare.

Questa tastiera dovrebbe essere disponibile da febbraio, al dettaglio a circa $ 99,99.

Con HyperX Cloud Alpha Wireless, HyperX afferma di avere l'auricolare wireless più duraturo in circolazione, in grado di durare fino a 300 ore prima di dover essere ricaricato. Questo è il più lungo di sempre per HyperX e tre volte più dei concorrenti.

Aggiungi i driver a doppia camera di seconda generazione, l'audio spaziale DTS Headphone:X 3D e le promesse di un suono ben bilanciato e dovremmo avere un'altra superba cuffia HyperX. È inoltre costruito con il comfort tipico di HyperX, i comodi controlli audio integrati e un peso simile al wireless Cloud II.

Questo auricolare dovrebbe essere disponibile a febbraio per $ 179,99.

Questo è il primo controller di gioco di HyperX progettato per un migliore controllo del gioco mobile. È progettato per funzionare sia con PC che con telefoni Android e include Bluetooth 4.2, modalità wireless e cablata da 2,4 Ghz. La durata della batteria di 19 ore, un comodo dock per telefono e la ricarica USB-C dovrebbero rendere attraente la frizione. Così come dovrebbe costare il cartellino del prezzo, dato che dovrebbe costare circa $ 49,99.

Anche uno dei nostri mouse da gioco leggeri preferiti riceverà un aggiornamento. Il Pulsefire Haste sta ottenendo un modello wireless e sarà disponibile anche in bianco. La promessa qui è ancora quella di mantenere un telaio leggero (62 grammi) e allo stesso tempo di avere una durata della batteria di 100 ore, pattini in PTFE, IP55 antipolvere/resistenza all'acqua e microinterruttori dorati TTC.

L'Haste Wireless sarà disponibile a febbraio per 79,99 dollari.

Oltre a questi nuovi dispositivi, HyperX sta rilasciando anche un'edizione limitata di HyperX Cloud II in una colorazione rosa e anche una cuffia da gioco Cloud Core a prezzi accessibili.