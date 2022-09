Questi epici artisti di Instagram danno vita ai giocattoli

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ci sono alcuni artisti fantastici su Instagram e se vi piacciono i giocattoli, le action figure e simili, allora avete di che divertirvi.

Abbiamo cercato di trovare, tra i feed di Instagram, alcuni artisti abili nel dare vita alla plastica.

Questi sono alcuni dei nostri account preferiti da seguire e, quando vedrete cosa sono in grado di fare, siamo sicuri che premerete il tasto "follow" anche voi.

Hulk in azione da Hot.kenobi

Hot.kenobi è un fotografo giapponese che utilizza tecniche fotografiche intelligenti abbinate ai suoi giocattoli d'azione preferiti per creare fantastiche storie visive.

Le sue opere includono di tutto, dai supereroi che vivono la vita di tutti i giorni ai personaggi Marvel nel bel mezzo dell'azione. In questo caso, Hulk è in piena carica e scalcia la terra mentre sfreccia in lontananza.

Batman vs Bean di hrjoe_photography

Edy Hardjo ha un innegabile talento nel creare piccole scene fantastiche con le sue action figure.

Pagheremmo sicuramente per vedere questo film: immaginate la frustrazione di Batman alle prese con Mr Bean.

Un rapimento andato male by actionfigurefotos

Se preferite qualcosa di più retrò, allora actionfigurefotos potrebbe essere l'account che fa per voi. Questa pagina Instagram pubblica immagini di action figure degli anni '60 e '90, a volte nella stessa foto.

In questo caso, Joker e l'Enigmista stanno per rapire Robin quando Robocop arriva per salvare la situazione.

Mash-up di action figure di actionfigurefotos

In qualche modo Michael Knight è riuscito a impossessarsi dell'hoverboard di Marty McFly e dell'iconico Almanacco dello Sport. Ci chiediamo cosa abbia intenzione di fare con questi oggetti, oltre a guadagnarci una fortuna.

I post di actionfigurefotos sono sicuramente molto vari. Appaiono personaggi di tutte le serie preferite e altri mai visti.

Potter malizioso di Princedraco

Un altro artista di action figure di grande successo è Princedraco. Le loro opere d'arte vedono spesso varie action figure in posa per foto simili a ritratti, ma a volte c'è anche un pizzico di azione.

Questo esempio, degno di una risata, vede Harry Potter fare qualche marachella, usando i suoi poteri per qualcosa di più piccante del solito.

Regola di Wyld Stallyns da actionfigurefotos

Bill e Ted sono recentemente tornati sul grande schermo con un reboot. Anche se non l'avete visto o non vi è piaciuto, sicuramente approverete questa visione nostalgica della coppia.

Wolverine nel fumo di Princedraco

Un Wolverine in stile classico si aggira tra il fumo. Questo è un ottimo esempio del lavoro di Princedraco e delle brillanti immagini in stile ritratto che scatta.

Scorpio vs Subzero by Princedraco

Prince Draco crea alcune immagini straordinarie con modelli di ogni tipo e molta azione.

I personaggi di Mortal Kombat, Subzero e Scorpio, sono pronti per uno scontro.

Primo piano di un giocattolo di Chuck's Creations

Per le foto d'azione dei personaggi Lego che combinano guai, vi consigliamo di seguire Chuck's Creations.

Questo account pubblica regolarmente alcune immagini fantastiche, tra cui alcune classiche come questa che sembra mostrare l'incipit dei Lego. Foto di giocattoli che fotografano giocattoli.

Kermit e Woody in spiaggia di Chuck's Creations

Oltre ai Lego, Chuck's Creations sembra avere una passione per i personaggi di Toy Story e per i muppet.

Il risultato di questa passione sono fantastici mash-up, come questa immagine di Woody e Kermit che trascorrono una giornata in spiaggia.

A Woody piace Duff di Chuck's Creations

Una cosa è certa: Woody sa come rilassarsi. Prima con Kermit in spiaggia, poi con una birra fresca.

Dove sono i miei soldi Bubb? Da bio.mech.force

Ron (noto anche come bio.mech.force) è un fotografo amatoriale di giocattoli e costruttore di diorami con un talento divertente.

È un'aggiunta insolita ma fantastica a questo elenco, perché di solito pubblica diverse immagini in una raccolta che raccontano una mini storia di caos e divertimento.

Freddie vs Bruce di bio.mech.force

Oltre a raccontare storie con la sua arte, bio.mech.force mette spesso insieme personaggi che altrimenti non vedremmo mai nello stesso scatto.

In questo caso, Freddie Mercury si scontra con Bruce Lee. Due leggende insieme.

Joker compra una Pepsi da bio.mech.force

Sembra che Joker non riesca nemmeno a fare una cosa semplice come comprare una Pepsi fredda senza che Batman interferisca.

Hulk Smash di Marty McCusker

Sembra che le visioni di Hulk che spacca le cose o che si arrabbia siano molto popolari tra questi artisti della posa dei giocattoli.

Marty McCusker non è però un artista da una botta e via: le sue opere includono una bella varietà di action figure scattate in ogni sorta di luogo e che si danno da fare in ogni modo.

Pooh impara a sparare by public_enema

Papa Shango è un artista di Instagram con un talento nel creare ogni sorta di scene strane e meravigliose con varie action figure. Dove altro si potrebbe vedere l'orso Pooh che impara a sparare con Deadpool?

La Cosa di cbp_figures

Quando si tratta di supereroi più grandi della vita che spaccano le cose, non è solo Hulk ad avere una grande forza dietro di sé. Anche la Cosa è piuttosto cattiva.

Cristopher(cbp_figures) è un artista con un talento nel creare scene in movimento con foto ferme, un po' di equilibrio e molta abilità. Il suo lavoro vede spesso varie action figure e giocattoli scontrarsi o scatenarsi in un'azione coinvolgente per tutti.

He-man e Lion-O di By the Bulb

By the Bulb descrive il proprio account come "Fare combattere i giocattoli. Soprattutto" e quali giocattoli migliori di He-man e Lion-O di Thundercat per combattere? Due uomini corpulenti con una sola cosa in mente.

Selfie da supereroe di Hot.kenobi

Un altro brillante primo piano di supereroi realizzato da hot.kenobi mostra gli eroi d'azione in posa per un selfie. Se si trattasse di una foto reale, siamo sicuri che sarebbe una sensazione di Instagram e un record.

Disavventura dell'Uomo Ragno da Hot.kenobi

Il nuovo Uomo Ragno è un po' buffone. Ironman deve sicuramente sopportare molto. Questo scatto mostra un'azione spiacevole mentre i due si scontrano.

John Wick a riposo di Casey Porter

Se siete appassionati di eroi dei fumetti e di fotografie fantastiche, Articulated Comic Book Art è un altro account Instagram che vale la pena seguire. Questo account pubblica ogni sorta di immagini brillanti, da John Wick a Braccio di Ferro.

Questa vede John Wick che riposa, presumibilmente nel bel mezzo o all'indomani di uno scontro a fuoco, su una comoda sedia circondata da cadaveri. È opera di Casey Porter(irishblood4800) che pubblica action figure con un'atmosfera più dark.

Hadouken! di Marty McCusker

Un altro dei brillanti post di Articulated Comic Book Art comprende opere di altri utenti che condividono e mostrano il loro lavoro.

Qui Ryu di Street Fighter sta per sferrare la sua mossa energetica preferita. Hadouken! Questa è una delle immagini di Marty McCusker, condivise tramite l'account di Articulated Comic Book Art.

Skeletor nutre i suoi animali domestici di Stephen Cort Smith

Anche le menti malvagie hanno problemi reali con le persone. Questa piccola installazione mostra Skeletor mentre nutre il suo felino domestico.

Stephen Cort Smith(hedreamcomparison_toys) pubblica molte immagini con Skeletor, He-man e tutta la banda. Se siete appassionati di giocattoli anni '90, questo account vi piacerà.

Wolverine pronto a festeggiare di hrjoe_photography

Edy Hardjo, che su Instagram si fa chiamare hrjoe_photography, usa il suo talento serio per mettere le action figure in tutti i modi.

Pose intelligenti, alcuni mini set e un pizzico di Photoshop e crea alcune visioni meravigliose con una varietà di action figure.

Nessuna privacy da hrjoe_photography

Sembra che nemmeno i supereroi riescano ad avere un po' di privacy.

Questi uomini dovrebbero sapere bene che non è il caso di frugare in una donna. Non sappiamo quale faccia stia facendo Hulk mentre la guarda.

Le Tartarughe Ninja sono un'autentica tempesta per By the Bulb

Una cosa è certa: se siete fan dell'azione, il racconto di By the Bulb non vi deluderà. Persino le Tartarughe Ninja vengono viste prendere a calci tutti i tipi di cattivi.

Nathan Drake di Jim Dem

Uncharted sarà anche finito, ma questo non significa che non possiamo ancora vedere Nathan Drake in azione.

Almeno in forma di action figure, grazie a Jim Dem(supdmk) che ha realizzato un sacco di fantastiche foto di action figure, tra cui questa del nostro eroe di gioco preferito.

Tartarughe contro Vader da plasticaction

Jax Navarro(plasticaction) usa i giocattoli per raccontare storie in una varietà di modi fantastici, con alcuni cross-over brillanti che includono questa gemma con le Tartarughe Ninja che danno una batosta a Darth Vader. La registrazione è stata fatta anche per saltare sul carro dei vincitori con la sfida dei tappi di bottiglia.

Joker vs Batman di thatgeekbob

Thatgeekbob fa sì che i personaggi dei fumetti prendano vita in modo più letterale con l'inclusione di bolle d'azione e di parole che aiutano a raccontare la storia di ciò che sta accadendo. A quanto pare, tutti gli scatti sono reali e non c'è nemmeno un trucco di Photoshop.

È sorprendente come una semplice frase possa trasformare un'immagine fissa.

Joker japes di Lucas Dg

Illavoro di Lucas Dg è tutt'altro che noioso. Da scatti in sequenza come questo a foto singole piene di azione, questo artista crea un sacco di interesse con le sue figure.

Il MandalAlien di Jason Michael

Jason Michael(jasonbmichael) ha un occhio di riguardo per le cose speciali. Un artista in grado di creare immagini brillanti che attirano l'attenzione.

A volte semplicemente perché si tratta di cross-over unici, come questo in cui i Mandaloriani e i face-hugger di Alien si trovano nello stesso mondo.

I have you now di Chris "Checkers" Lynch

I fan di Star Wars apprezzeranno molto il lavoro di Chris "Checkers" Lynch. Tante scene ricche di azione con tutti i personaggi preferiti di Star Wars.

Scritto da Adrian Willings.