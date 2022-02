Wordle, il futuro dei PC e altro ancora - Pocket-lint Podcast 140

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'episodio 140 di Pocket-lint Podcast è ora disponibile per lo streaming e il download.

Wordle ha preso d'assalto il mondo con la sua premessa semplice ma stimolante di indovinare una parola di cinque lettere in sei. E così, questa settimana ha visto il semplice puzzle game venduto per un sacco di soldi al New York Times . Cosa significa per gente come me e te? Bene, il redattore collaboratore Max Freeman-Mills è qui per spifferare i fagioli.

Nel frattempo, Stuart parla con il presidente dei sistemi personali di HP , Alex Cho, per saperne di più sul lavoro ibrido, le tendenze che stanno interessando l'industria dei PC e se il Metaverse è davvero qualcosa a cui dovremmo prestare attenzione.

E infine, il collega editore Cam Bunton recensisce Huawei P50 Pro . È abbastanza buono da perdonare la mancanza di accesso al Google Play Store?

Scritto da Rik Henderson.