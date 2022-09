Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'episodio 169 del Pocket-lint Podcast è ora disponibile per lo streaming e il download.

Questa settimana ci sono stati numerosi lanci di giochi e tecnologie, con Luke Baker di Pocket-lint che si è unito al conduttore Rik Henderson in studio per parlare delle nuove videocamere GoPro Hero 11.

Rik ha anche parlato con Chris Plummer, responsabile del settore mobile di Activision, della presentazione di Call of Duty: Warzone Mobile, in arrivo su Android e iPhone nel 2023.

Britta O'Boyle recensisce l'iPhone 14 Pro dopo averlo usato come telefono principale per circa una settimana. Scoprite cosa ne pensa e cosa ne pensa del nuovo Dynamic Island.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Potete ascoltare l'ultimo episodio qui sopra, insieme alle puntate precedenti, e scoprire come abbonarvi al Pocket-lint Podcast tramite Acast qui.

È disponibile anche su Spotify, iTunes, Google e via RSS.

Il podcast settimanale va in onda ogni venerdì mattina e offre 30 minuti di ultime notizie tecnologiche, un'intervista di spicco del settore, oltre a recensioni di diversi gadget nelle categorie più discusse, il tutto con la conoscenza e l'esperienza del team di Pocket-lint e, a volte, di ospiti speciali.

Nelle prossime settimane e mesi parleremo con produttori di smart home e smartphone e con molti altri maghi della tecnologia, quindi assicuratevi di ricevere automaticamente ogni episodio sul vostro dispositivo preferito.

Se vi piacciono Pocket-lint.com e il podcast, potete anche iscrivervi alla nostra newsletter quotidiana via e-mail.

Intervistati in precedenza

Scoprite le persone che abbiamo intervistato nei precedenti episodi del podcast di Pocket-lint:

Episodio 167: Pete Flamman, Peloton

Rik parla con il responsabile dei contenuti di Peloton della rapida crescita e dei piani futuri dell'azienda di fitness connesso.

Ascolta ora

Episodio 166: Mike Somerset. Sony

Abbiamo parlato con il responsabile marketing di Sony per il Regno Unito del recente lancio del marchio Sony Inzone, una linea di cuffie e monitor destinata principalmente ai giocatori di PC. Che cosa la distingue dalle periferiche PlayStation esistenti e se il gigante giapponese dell'AV è in grado di portare la sua esperienza di intrattenimento ai giocatori professionisti?

Ascolta ora

Episodio 165: Kevin Chandler, Swann

Rik ha parlato con il responsabile marketing di Swann UK per scoprire come rendere la vostra casa più sicura non debba costare nulla.

Ascolta ora

Episodio 164: Daniel Rausch, Amazon

Abbiamo parlato con il vicepresidente dei dispositivi e dei servizi di intrattenimento di Amazon del continuo successo di Fire TV e della sua crescente influenza nelle nostre case intelligenti.

Ascolta ora

Episodio 163: Pankaj Kedia, Qualcomm

Rik ha parlato con il responsabile degli indossabili di Qualcomm per scoprire il nuovo chipset per smartwatch del gigante tecnologico e perché il mercato è cresciuto così rapidamente in un periodo di tempo relativamente breve.

Ascolta ora

Episodio 162: Alex Albon, pilota di F1 per Williams Racing

Rik ha incontrato il pilota della Williams F1 per parlare del futuro del motorsport e di come la tecnologia giochi un ruolo importante nel suo allenamento.

Ascolta ora

Episodio 161: Sam Kemp, EE

Abbiamo parlato con il direttore delle proposte future e dell'innovazione di EE di come la rete di telefonia mobile britannica abbia fornito la vasta infrastruttura di comunicazione per il Festival di Glastonbury del 2022.

Ascolta ora

Episodio 160: Iain Herd, Graham O'Reilly, Wottz

Stuart ha parlato con i fondatori di Wottz, un'azienda specializzata nella produzione e vendita di cavi per veicoli elettrici. È emerso che non tutti i cavi sono uguali e che le vostre scelte possono davvero fare la differenza.

Ascolta ora

Episodio 159: Charlie Cook, Rightcharge

Abbiamo incontrato il fondatore di Rightcharge, un pratico sito web che fornisce consigli sul caricabatterie domestico EV più adatto alle vostre esigenze e sulla migliore tariffa elettrica con cui farlo funzionare.

Ascolta ora

Episodio 158: Harro Stokman, Kapler Vision

Stuart ha parlato con il fondatore di Kepler Vision, un'azienda che ha creato un'intelligenza artificiale per contribuire al benessere degli esseri umani durante la notte.

Ascolta ora

Episodio 156: Edgar Chekera, Guild Esports

Abbiamo parlato con il responsabile delle prestazioni di Guild Esports e abbiamo scoperto come riesce a ottenere il massimo da alcune delle più grandi star degli eSport. Ci ha anche rivelato come potete adottare le sue tecniche per migliorare la vostra abilità di gioco.

Ascolta ora

Episodio 155: Ned Curic, Stellantis

Stuart ha parlato con il Chief Technology Officer del gruppo automobilistico Stellantis, casa madre di Jeep, Peugeot, Citroën e Vauxhall. Ci ha spiegato perché la tecnologia è così importante per le nostre auto e cosa c'è in serbo per il futuro.

Ascolta ora

Episodio 154: Seth Schneider, Nvidia

Rik ha chiacchierato con un concorrente di eSports e con il product manager di Nvidia GeForce per scoprire come i frame rate facciano davvero la differenza in molti giochi per PC. Hanno anche discusso di tecnologie di gioco come DLSS e Reflex.

Ascolta ora

Episodio 153: Fraser Stirling, Sky

Rik ha parlato con Fraser Stirling, global chief product officer di Sky, dello Sky Glass e della prossima versione standalone di Sky Stream Puck. È questo il futuro di Sky e dove si colloca Sky Q?

Ascolta ora

Episodio 152: Sharmin Ali, Instoried

Stuart ha parlato con Sharmin Ali, fondatrice e CEO di Instoried, un nuovo strumento online progettato per aiutarvi a scrivere con maggiore empatia.

Ascolta ora

Episodio 151: Ian Johnston, Osprey Charging

Abbiamo incontrato il CEO di Osprey Charging, una delle più grandi reti di ricarica pubblica del Regno Unito. Ci ha rivelato i dettagli su come il Paese possa prepararsi a diventare completamente elettrico a partire dal 2030.

Ascolta ora

Episodio 150: Stuart Tickle, AWE Europe

Rik ha parlato con l'amministratore delegato del distributore di tecnologie per l'home cinema e la casa intelligente AWE Europe di come il settore delle installazioni di home cinema sia fiorente.

Ascolta ora

Episodio 149: John Lau, UsTwo Games

Stuart ha parlato con il senior producer dello sviluppatore di giochi per cellulari UsTwo di Apple Arcade e della possibilità di un Monument Valley 3.

Ascolta ora

Episodio 148: Laurent Schmitt, Dcbel

Stuart ha parlato con il CEO europeo di Dcbel, un'azienda canadese che si sta dirigendo in Europa portando con sé la sua ultima stazione energetica. È arrivato il momento di passare al solare per sconfiggere l'impennata dei prezzi dell'energia?

Ascolta ora

Episodio 147: Andy Lulham, VerifyMyAge

Abbiamo parlato con il direttore operativo di VerifyMyAge per scoprire come l'azienda sta cercando di rendere Internet un luogo più sicuro.

Ascolta ora

Episodio 146: Jeff Norton, autore dei libri di Metawars

Stuart ha parlato con un autore che scrive sul metaverso da oltre dieci anni. Jeff Norton ci spiega perché sta diventando un fenomeno reale e cosa significa per tutti noi.

Ascolta ora

Episodio 143: Ken Sutton, Yobe

Abbiamo parlato con l'amministratore delegato e fondatore di Yobe, un'azienda che sta sviluppando una tecnologia in grado di determinare chi siete in base alla voce. Abbiamo scoperto come intende aiutare il vostro assistente digitale a capire che siete voi a parlare, anche in una stanza affollata o in un ambiente rumoroso.

Ascolta ora

Episodio 142: Pilgrim Beart, DevicePilot

Stuart parla con Pilgrim Beart, il CEO di DevicePilot, che è stato coinvolto fin dall'inizio della diffusione dei primi contatori intelligenti nel Regno Unito. Quanto successo hanno avuto finora e cosa possiamo aspettarci per il futuro?

Ascolta ora

Episodio 140: Alex Cho, HP

Stuart ha parlato con il presidente dei sistemi personali di HP per saperne di più sul lavoro ibrido, sulle tendenze che stanno influenzando il settore dei PC e se il Metaverse è davvero qualcosa a cui dovremmo prestare attenzione.

Ascolta ora

Episodio 139: Drew Meehan, TomTom

Stuart ha incontrato il principale UX designer di TomTom per parlare della nuova piattaforma software open digital cockpit dell'azienda. Ha spiegato come potrebbe cambiare il modo in cui interagiremo con le nostre auto in futuro.

Ascolta ora

Episodio 138: Lionel Adam, Gamestream

Rik ha parlato con il direttore commerciale della piattaforma di cloud gaming Gamestream, Lionel Adam, di come l'acquisizione di Activision da parte di Xbox potrebbe aiutare altri servizi, del Metaverse e dei dettagli sulla nuova partnership tecnologica della società francese di streaming con Ubisoft.

Ascolta ora

Episodio 137: Tobin Richardson, Alleanza per gli standard di connettività

Stuart ha incontrato il presidente e CEO della Connectivity Standards Alliance durante il CES 2022 per parlare dello standard per la casa intelligente "Matter" e di come può rivoluzionare il modo in cui i dispositivi intelligenti si connettono tra loro.

Ascolta ora

Episodio 133: Amit Ravat, Lithe Audio AV e Retrotouch Lighting

Stuart ha parlato con i cofondatori delle aziende che si occupano di smart home, Lithe Audio AV e Retrotouch Lighting, produttrici rispettivamente di illuminazione intelligente e di altoparlanti da soffitto. Hanno discusso delle numerose sfide che tutti noi dobbiamo affrontare in una casa più intelligente.

Ascolta ora

Episodio 132: Gary Shaprio, Associazione dei consumatori di tecnologia

Abbiamo incontrato il presidente e CEO della CTA che ci ha rivelato cosa aspettarci dalla fiera tecnologica annuale di Las Vegas, il CES, che si terrà a gennaio. Ha anche parlato di come l'industria tecnologica stia imparando ad adattarsi al clima attuale.

Ascolta ora

Episodio 131: Charley Boorman

Stuart ha incontrato la star televisiva e l'azienda di logistica per veicoli elettrici GoWithFlow per discutere del suo epico viaggio Long Way Up e di come i conducenti di veicoli elettrici possano trarre vantaggio dalla sua esperienza in futuro.

Ascolta ora

Episodio 130: Ralph Broadbent, Pinter

Rik ha parlato con l'amministratore delegato di Pinter, che ha spiegato come il gadget e il servizio di birrificazione domestica siano migliori sia per l'ambiente che per il piacere di bere birra direttamente dal rubinetto.

Ascolta ora

Episodio 128: Peter O'Driscoll, RingGo

Stuart ha parlato con il capo di RingGo dell'integrazione con Apple CarPlay dell'app di parcheggio e di ciò che è in serbo per il futuro.

Ascolta ora

Episodio 127: Ben Wood e Leila Rouhi di Ring

Stuart ha parlato con l'analista tecnologico Ben Wood e con la presidente di Ring, Leila Rouhi, delle grandi tendenze tecnologiche per il 2022 e oltre.

Ascolta ora

Episodio 126: Vice Ammiraglio Nick Hine, Royal Navy

Abbiamo parlato con il Secondo Lord dell'Ammiragliato della Royal Navy, Nick Hine, che ha illustrato le ultime novità tecnologiche e l'innovazione della Marina, in particolare i suoi piani per una flotta futura piena di tecnologia.

Ascolta ora

Episodio 125: Jeff Derderian, Sonos

Stuart ha parlato con il direttore della creazione di prodotti Sonos dell'adozione del Dolby Atmos da parte dell'azienda audio, di come sta crescendo il suo pubblico con nuove partnership e di cosa c'è in serbo per la sua gamma di diffusori in futuro.

Ascolta ora

Episodio 124: Stephen Rouatt, Signify UK

Abbiamo parlato con il CEO di Signify UK, l'azienda dietro i marchi Philips Lighting e Philips Hue. Ci ha spiegato come il leader di mercato continua a innovare e ad adattarsi alle esigenze dei clienti.

Ascolta ora

Episodio 122: Sander Werring, Polar

Stuart ha incontrato il CEO di Polar per parlare di smartwatch e sensori di fitness.

Ascolta ora

Episodio 120: Luke Hopkins, Char-Broil

Stuart ha incontrato il produttore di barbecue Char-Broil per scoprire se la tecnologia sta invadendo o aiutando il nostro passatempo preferito.

Ascolta ora

Episodio 119: Anne Toth, Fiducia in Alexa di Amazon

Come si fa a infondere fiducia in un assistente personale digitale che non esiste fisicamente? Questa è solo una delle domande che il conduttore Stuart ha posto alla direttrice del team Alexa Trust di Amazon, Anne Toth.

Ascolta ora

Episodio 118: Ted Fischer, Innovazione senza età

Stuart ha parlato con Ageless Innovation, un'azienda che costruisce animali domestici robotici per gli anziani che hanno bisogno di compagnia.

Listen now

Episode 117: Haya Douidri, Superpedestrian

Abbiamo incontrato il vicepresidente per l'area EMEA di Superpedestrian, leader mondiale nella robotica dei trasporti e nella mobilità a misura d'uomo, per parlare del trasporto dell'ultimo miglio e di molto altro.

Ascolta ora

Episodio 116: Tetsuya Mizuguchi

Stuart Miles ha fatto una chiacchierata con la leggenda dei videogiochi dietro Rez, Space Channel 5, Lumines, Tetris Effect e molti altri classici. Dopo aver curato la mostra Virtual Realms al Barbican di Londra, ha descritto nel dettaglio le esperienze legate ai giochi che i visitatori possono vivere.

Ascolta ora

Episodio 115: Taco Carlier, VanMoof

Abbiamo parlato con l'amministratore delegato dell'azienda di biciclette elettriche VanMoof dell'adozione del servizio Find My Tracking di Apple nei suoi cicli. Hanno anche riflettuto sul futuro delle biciclette elettriche.

Ascolta ora

Episodio 114: Alexandre Salem, Huawei

Stuart ha parlato con il direttore globale delle partnership di gioco di Huawei, per scoprire quanto sia importante il gioco per l'azienda. Hanno anche discusso se in futuro vedremo un telefono dedicato ai giochi da parte di Huawei.

Ascolta ora

Episodio 113: Dave Ward, Ring

Stuart ha parlato con l'amministratore delegato di Ring per l'Europa, Dave Ward. Ha rivelato la filosofia che sta alla base dell'azienda e cosa c'è in serbo per il futuro.

Ascolta ora

Episodio 112: Rory Cellan-Jones, BBC

Stuart ha incontrato il famoso giornalista della BBC per parlare del suo nuovo libro. Il libro ripercorre l'ultimo decennio della tecnologia, dai giorni di gloria dei grandi lanci, come l'iPhone di Apple, a un mondo tecnologico più distopico, soprattutto per quanto riguarda i social media.

Ascolta ora

Episodio 111: Benoit Burette, Philips TV & Sound

Stuart ha incontrato il responsabile dell'ingegneria acustica per i prodotti Fidelio di Philips, per parlare di come si progetta una firma acustica specifica e di come è cambiato l'ascolto negli ultimi anni.

Ascolta ora

Episodio 110: Ian Mcllwain, FutureLearn

Stuart ha parlato con un esperto di previsioni sull'istruzione. Ha appreso quali sono le tendenze che in futuro influenzeranno il modo in cui noi e i nostri figli impareremo.

Ascolta ora

Episodio 109: Eric Morales, AWS

Rik ha parlato con il responsabile delle tecnologie di gioco di Amazon Web Services (AWS) per scoprire come sviluppatori e giocatori traggano vantaggio dai sistemi basati su cloud e server.

Ascolta ora

Episodio 108: Rod White, Philips

Rik ha incontrato il Chief Designer Officer di Philips TV & Sound. Hanno discusso del perché l'azienda ha reintrodotto il suo marchio premium Fidelio e di cosa serve per progettare prodotti audio di fascia alta.

Ascolta ora

Episodio 106: Steve Backshall

Abbiamo parlato con il biologo, avventuriero e presentatore televisivo Steve Backshall. Ci ha spiegato cosa possiamo fare tutti per apprezzare la vita marina sulla nostra soglia e come la tecnologia può aiutarci.

Ascolta ora

Episodio 105: Robert Wigley, autore e finanziatore del Regno Unito

Stuart ha parlato con l'autore del suo nuovo libro sulla tecnologia e di come questa stia cambiando il suo rapporto con i figli. Abbiamo scoperto se si tratta di qualcosa di cui tutti dovremmo preoccuparci in futuro.

Ascolta ora

Episodio 103: Jordan Stephens, Rizzle Kicks

Rik ha parlato con Jordan Stephens, una metà del duo rap Rizzle Kicks, che ha recentemente collaborato con Three e Samsung per un concorso di cortometraggi per smartphone. Ci ha dato la sua opinione sulla realizzazione di film, sui servizi di streaming e sul ruolo di Star Wars.

Ascolta ora

Episodio 102: Simon Jonas, Optoma

Stuart ha parlato con il produttore di proiettori Optoma delle tendenze in crescita nel mercato dei proiettori domestici. È emerso che sempre più persone scelgono il cinema in giardino, le serate al cinema e i giochi su grande schermo.

Ascolta ora

Episodio 101: Ben Barraondo, Nvidia

Rik ha parlato con il responsabile delle PR consumer di Nvidia per l'Europa di GeForce Now, del cloud gaming in generale e dei problemi di fornitura delle schede grafiche RTX dell'azienda. Hanno anche fatto una bella chiacchierata sul futuro (prossimo) dei giochi.

Ascolta ora

Episodi 1 - 100

Potete anche dare un'occhiata ad alcune grandi interviste apparse nei nostri primi 100 episodi. Abbiamo parlato con personaggi del calibro dell'ex capitano dell'Inghilterra di rugby, Will Carling, del giocatore di cricket Phil Tufnell, di Jack Dorsey, di Robert Llewellyn, di Sir Bradley Wiggins, di Ant Middleton, di James Gaskill, di Giles Martin e di molte personalità dell'industria tecnologica.

Potete scoprire di più su di loro e ascoltare le loro storie nel nostro archivio podcast qui.

Scritto da Rik Henderson.