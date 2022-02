Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Pocket-lint ha lanciato una newsletter tecnologica quotidiana un paio di anni fa e volevamo spiegare di più, incluso come riceverla ogni giorno della settimana.

È gratuito e molto facile; devi solo iscriverti e al resto pensiamo noi.

Il nostro obiettivo è fornirti le tre migliori notizie tecniche della giornata, consegnate direttamente nella tua casella di posta elettronica intorno alle 11:00 (ora del Regno Unito) ogni mattina, dal lunedì al venerdì. In questo modo puoi rimanere informato sulle storie più importanti durante la settimana.

Questa non è solo un'e-mail di collegamenti che ti spingono a Pocket-lint, o qualcosa che ti richiederà ore per essere letto. È un servizio rapido e facilmente digeribile per tenersi al passo con le grandi novità tecnologiche del giorno, a cura di Stuart Miles, il fondatore di Pocket-lint.

Per darti un assaggio di cosa aspettarti, ecco una manciata di edizioni precedenti:

