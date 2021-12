Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il più grande evento tecnologico del calendario, CES (precedentemente noto come Consumer Electronics Show), si svolge ogni gennaio, portando un sacco di nuovi annunci e lanci di prodotti.

Mentre l'evento del 2021 è stato piuttosto diverso - come molti spettacoli e lanci dall'inizio del 2020 - l'organizzatore dello spettacolo, la US Consumer Electronics Association (CTA), ha annunciato un ritorno completo a Las Vegas per il CES 2022, anche se ci sarà un online anche l'elemento.

"Siamo entusiasti di tornare a Las Vegas, sede del CES da oltre 40 anni, e non vediamo l'ora di vedere molti volti nuovi e di ritorno", ha affermato Gary Shapiro, presidente e CEO del CTA. "Centinaia di dirigenti ci hanno detto quanto hanno bisogno del CES per incontrare clienti nuovi ed esistenti, trovare partner, raggiungere i media e scoprire l'innovazione".

Tuttavia, poche settimane prima dell'inizio dello spettacolo, varie aziende hanno ritirato la partecipazione fisica, adducendo come motivo la situazione mondiale in corso. Il CTA dice che rivedrà le linee guida per le misure di sicurezza, ma che lo spettacolo andrà avanti...

Il CES 2022 inizierà mercoledì 5 gennaio e durerà fino a sabato 8 gennaio 2022. Si prevede che la maggior parte degli annunci avrà luogo lunedì 3 e martedì 4 gennaio, poiché questi sono i giorni della stampa, degli analisti e dei media. Tuttavia, come abbiamo visto in precedenza, alcuni produttori terranno i propri eventi e questi rientreranno negli eventi ufficiali del CES.

Il CES è un evento del settore, quindi il pubblico non può partecipare. Ma chiunque sia connesso al settore dell'elettronica di consumo può richiedere un pass. Nel 2019 hanno partecipato oltre 182.000 persone, che era allora la capienza dello spettacolo. Ciò includeva 69.000 espositori (in più di 4.000 aziende rappresentate) e quasi 7.000 membri dei media. Lo spettacolo del 2022 non sarà così grande, a causa degli impegni di partecipazione, delle restrizioni sui viaggi internazionali e così via.

Ci sarà una serie completa di conferenze stampa, sia di persona che virtuali, e ci aspettiamo una line-up completa di lanci di nuovi prodotti per accompagnarle. Tradizionalmente, il CES vede il lancio di nuovi televisori, con i modelli di punta rivelati, insieme a nuove tecnologie che guideranno il settore per tutto l'anno - e oltre.

Acer ha confermato che non avrà una presenza ufficiale al CES 2022, tuttavia non pensiamo che ciò impedirà all'azienda di annunciare nuovi aggiornamenti del laptop: in genere è tra i primi a rivelare un nuovo kit prima dell'inizio dei giorni dei media dello show .

Un altro grande successo, il CES tende ad essere la piattaforma per rivelare l'aggiornamento del laptop XPS, quindi il 2022 segnerà la stessa tradizione? Inoltre, siamo già stati al corrente di alcune versioni pre-CES, come il concetto di laptop modulare , a dimostrazione del fatto che Dell continua a pensare fuori dagli schemi.

4 gennaio, 15:00 PST (23:00 UK, mezzanotte EU)

Hyundai sta ospitando una conferenza stampa al CES 2022. Negli ultimi anni, c'è stata una marcata crescita dei marchi automobilistici allo spettacolo. Sembra che Hyundai parlerà di più di Boston Dynamics e di come la robotica avrà un ruolo nel trasformare l'azienda da produttore di automobili a fornitore di mobilità.

4 gennaio, 10:00 PST (18:00 Regno Unito, 19:00 UE)

Il business dei processori Intel in genere rivela il suo aggiornamento annuale. E con AMD e Apple che si sono guadagnati il pane quotidiano dell'azienda, aspettati un grande grido intorno ai suoi processori Intel Core i di dodicesima generazione. Si prevede inoltre che verranno rivelate ulteriori informazioni su Intel Arc, la nuova offerta grafica discreta dell'azienda.

Anche se Lenovo non ospita una conferenza, in genere rivela un'ampia gamma di prodotti su un'ampia gamma di laptop, connettività e spazi per tablet. Tuttavia, la società ha ritirato la sua presenza il 23 dicembre 2021, quindi non ci sarà alcuna presenza fisica ad accompagnare gli annunci di prodotto.

4 gennaio, 8:00 PST (16:00 Regno Unito, 17:00 UE)

LG terrà una conferenza stampa e, come di consueto, sarà una delle prime in agenda. Ci sarà anche una mostra fisica e virtuale, dove esporrà nuovi televisori OLED e soluzioni concettuali OLED flessibili . Ci aspettiamo aggiornamenti anche su tutta la gamma di dispositivi consumer e elettrodomestici LG.

4 gennaio, 8:00 PST (16:00 Regno Unito, 17:00 UE)

Nvidia ci dice che la sua vetrina al CES "affronterà le ultime scoperte nel calcolo accelerato, dalla progettazione e simulazione ai giochi e alle macchine autonome". Non aspettarti necessariamente nuove GPU quindi, ma vedremo...

4 gennaio, 10:00 PST (18:00 Regno Unito, 19:00 UE)

Panasonic sta organizzando una conferenza stampa al CES e probabilmente vedremo l'attenzione sulla televisione. Il suo stand è solitamente più orientato al business, soprattutto perché l'azienda fornisce un'enorme porzione dell'industria aeronautica con kit di intrattenimento in volo, Wi-Fi e così via.

4 gennaio, 11:00 PST (19:00 Regno Unito, 20:00 UE)

Con Qualcomm che dispone di hardware in molti dispositivi tecnologici, CES è spesso una destinazione fondamentale per tutte le cose connesse. Sebbene Qualcomm annunci le sue grandi mosse allo Snapdragon Summit , siamo sicuri che ci saranno molti altri di cui essere entusiasti a Las Vegas.

Keynote: 4 gennaio, 18:30 PST (5 gennaio, 02:30 UK, 03:30 EU)

Samsung di solito ha una delle più grandi conferenze stampa al CES, con una vasta gamma di presentazioni. Le voci dicono che Samsung introdurrà QD-OLED - Quantum Dot OLED - una tecnologia del pannello progettata per aiutare Samsung a competere con i set OLED di fascia alta, il tipo che vediamo da LG.

C'è anche un keynote, in cui l'azienda presenterà la sua vasta gamma di prodotti, in programma proprio alla fine del 4 gennaio. Ci sono anche voci in aumento secondo cui questo avverrà quando verrà presentato il Samsung Galaxy S21 FE .

4 gennaio, 17:00 PST (5 gennaio 01:00 Regno Unito, 02:00 UE)

Sony conclude tradizionalmente il primo media day al CES e ci aspettiamo ancora di vedere progressi in televisione dalla vetrina di quest'anno.