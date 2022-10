Xiaomi Smart Band 7 Pro offre un fitness tracking di alto livello a un prezzo contenuto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

MUNICH (Pocket-lint) - Xiaomi ha presentato l'ultima novità della sua gamma di smart fitness tracker con lo Smart Band 7 Pro. Lanciato insieme allo Xiaomi 12T e 12T Pro, l'obiettivo è quello di portare sul mercato tutte le principali funzionalità di fitness e health tracking a un prezzo molto accessibile.

L'orologio ha una forma simile a quella di molti altri moderni smart tracker per il fitness e presenta una cassa rettangolare con un vibrante display AMOLED.

Lo schermo misura 1,64 pollici di diagonale e ha una risoluzione di 280 x 486, con una nitidezza di 326 pixel per pollice.

La luminosità è automatica e raggiunge i 500 nit, quindi dovrebbe essere facilmente visibile nella maggior parte delle condizioni.

Come la maggior parte dei fitness tracker, monitora l'attività dell'utente per tutto il giorno, aggiornandolo sui passi e sui livelli di attività, sulla qualità del sonno e sulla possibilità di monitorare fino a 110 sport diversi.

Il supporto GNSS integrato consente di tracciare i percorsi anche durante le attività all'aperto e, per i corridori, è disponibile anche una funzione di coaching al polso. Questa funzione offre 10 piani di allenamento per la corsa con obiettivi e benefici diversi per i vari livelli di runner.

Il fitness band è impermeabile fino a 5ATM (50 metri), quindi è in grado di resistere alle condizioni atmosferiche umide, mentre la batteria è in grado di durare fino a 12 giorni con una carica completa, quindi sarà necessario ricaricarlo solo un paio di volte al mese.

L'ultimo Smart Band di Xiaomi sarà disponibile in due colori di cassa: nero e avorio, ma sarà personalizzabile con otto diversi colori di cinturino tra cui scegliere. Inoltre, con più di 150 watch face tra cui scegliere, è possibile personalizzare il look ogni volta che se ne ha voglia.

Lo Xiaomi Smart Band 7 Pro sarà disponibile nel Regno Unito il 4 ottobre, a un prezzo molto ragionevole di 84,99 sterline.

Scritto da Cam Bunton.