Xiaomi Mi Band 7 Pro in anteprima rispetto all'annuncio ufficiale

(Pocket-lint) - Xiaomi ha mostrato il Mi Band 7 Pro prima del suo annuncio ufficiale il 4 luglio.

L'azienda, che sarà svelata nell'ambito dell'evento di lancio Xiaomi 12S la prossima settimana, ha fornito un'anticipazione del fitness tracker, che si collocherà al di sopra del Mi Band 7 standard, lanciato a livello globale a maggio.

Il rapido teaser condiviso su Weibo non ha fornito specifiche o dettagli ufficiali, ma fornisce un'idea del design del prossimo tracker. Simile agli ibridi orologio-tracker come il Huawei Watch Fit 2 e l'Honor Watch ES, il 7 Pro presenta un display che appare sia largo che lungo.

Secondo una recente fuga di notizie, inoltre, sembra che il dispositivo sarà disponibile in almeno due varianti di colore: una con cinturino nero e lunetta grigia, l'altra con cinturino bianco e lunetta dorata.

A parte questo, però, le specifiche non sono ancora chiare. È probabile che la band offra molte delle stesse caratteristiche del suo fratello standard, come la durata della batteria di 15 giorni, il monitoraggio SpO2, il display sempre acceso e altro ancora. Tuttavia, gli aggiornamenti principali sono ancora scarsi, così come il prezzo.

Con il Mi Band 7 standard attualmente in vendita a circa 59,99 dollari / 54,99 sterline / 59,99 euro, è possibile che la versione Pro si spinga verso una cifra a tre zeri.

Tutto sarà svelato nei prossimi giorni, quindi non perdetevi i dettagli completi non appena Xiaomi li annuncerà.

