Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Withings ha annunciato, durante la fiera tecnologica IFA di Berlino, la bilancia intelligente Body Comp, dotata di più biomarcatori per offrire una valutazione completa del corpo che di solito è possibile solo in un ambiente professionale.

La bilancia intelligente Body Comp misura la composizione corporea completa, compresi peso, massa muscolare, massa grassa, percentuale di acqua, massa ossea, IMC e grasso viscerale. Offre anche la frequenza cardiaca in piedi e l'età vascolare, oltre a un punteggio di salute dei nervi.

-

Il grasso viscerale è il grasso intorno agli organi della pancia e si sostiene che la bilancia Body Comp sia il primo dispositivo di consumo a offrire questa misurazione, insieme all'età vascolare (la duttilità dei vasi sanguigni) e alla salute dei nervi (la funzione dei nervi nei piedi).

Oltre alla bilancia intelligente Body Comp, Withings ha annunciato anche Health+, un'estensione della sua app Health Mate che offre ulteriori funzioni premium a pagamento.

Health+ è stato progettato per aiutare l'utente a comprendere i propri dati sulla salute e offrire approfondimenti e motivazioni per cambiare i risultati. La bilancia Body Comp sarà il primo dispositivo Withings a funzionare in tandem con il servizio Health+ e offrirà un'analisi approfondita delle misurazioni fornite dalla bilancia, nonché piani giornalieri su cosa fare, oltre a ricette e allenamenti suggeriti per aiutare a raggiungere gli obiettivi scelti.

Inoltre, il servizio Health+ offre moduli di sei settimane per la creazione di abitudini, video didattici di allenamento, piani di esercizi e consigli nutrizionali, oltre a rapporti interattivi settimanali.

La bilancia intelligente Withings Body Comp sarà disponibile dal 4 ottobre al prezzo di 209,95 dollari. Questo prezzo include un abbonamento di 12 mesi a Health+.

Scritto da Britta O'Boyle.