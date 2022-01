Withings presenta Body Scan, la sua bilancia intelligente più fantasiosa di sempre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Withings ha svelato la prossima generazione della sua linea di bilance intelligenti, il Body Scan, e sembra il modo più completo per tenere traccia della salute del tuo corpo su questo lato di un orologio intelligente.

Body Scan sembra per molti versi un aggiornamento sulle vecchie bilance Withings, ma aggiunge una caratteristica chiave sotto forma di una maniglia attaccata che può essere sollevata mentre si sta in piedi sull'unità per ulteriori metriche.

Ciò significa che Body Scan può monitorare non solo il tuo peso, ma anche la composizione corporea segmentale, la frequenza cardiaca e l'età vascolare, consentendoti di ottenere un quadro davvero completo di come appare la tua salute.

È grazie a quattro sensori di peso, insieme a 14 elettrodi ITO all'interno della piattaforma e 4 elettrodi in acciaio inossidabile nell'impugnatura che tutto questo può essere fatto, incluso il monitoraggio ECG a 6 derivazioni per una maggiore tranquillità.

Miglior fitness tracker Fitbit 2021: quale Fitbit è giusto per te? Di Britta O'Boyle · 4 gennaio 2022

La composizione corporea è un grande passo avanti rispetto a ciò che offre la maggior parte delle bilance, permettendoti di controllare la percentuale di grasso corporeo e di acqua, grasso viscerale, massa muscolare e ossea e acqua extracellulare e intracellulare, oltre a ottenere un'analisi sezione per sezione di come questo varia in tutto il corpo.

Ci sono più metriche di quante la maggior parte delle persone sappia che esistono qui, quindi in molti casi potrebbe trovare il miglior uso insieme a professionisti e programmi medici e l'app di Withings renderà facile l'avvio se lo si desidera.

Il Body Scan punta a un rilascio alla fine del 2022, in attesa dell'approvazione della FDA negli Stati Uniti, e dovrebbe costare $ 299,95 quando uscirà, nei colori bianco o nero.