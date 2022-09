Il Wi-Fi potenzia la connettività sui nuovi Wahoo Kickr Bike e Kickr Smart Trainer

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Wahoo, il marchio che sta dietro ad alcuni dei più popolari allenatori per bici intelligenti, ha annunciato un aggiornamento piuttosto significativo di due dei suoi prodotti principali, il Kickr e il Kickr Bike.

La semplice aggiunta del Wi-Fi potenzia la connessione di queste macchine per l'allenamento di ultima generazione: Wahoo ha dichiarato che si beneficerà di un minor numero di cadute e di una maggiore velocità di connessione rispetto al Bluetooth o all'ANT+, standard del settore e presenti nelle versioni precedenti.

Si tratta di migliorare l'esperienza di utilizzo della nuova Kickr Bike o del Kickr Smart Trainer con le piattaforme di allenamento online, che sono cresciute di popolarità negli ultimi anni e continuano a fare passi da gigante.

La gamification dell'allenamento indoor si basa sulla connessione dell'hardware di allenamento a casa con qualsiasi dispositivo utilizzato per accedere alla piattaforma online scelta, sia essa un laptop, un tablet o semplicemente uno smartphone.

Ma Wahoo afferma che il Wi-Fi è più stabile, quindi non ci si troverà improvvisamente disconnessi nel bel mezzo di una corsa online competitiva, e promette anche che le statistiche online appariranno il 65% più velocemente, perché si è connessi tramite Wi-Fi.

Come ulteriore vantaggio, grazie alla connessione Wi-Fi si potrà accedere in tempo reale al servizio clienti online di Wahoo per la risoluzione di eventuali problemi.

In sostanza, ciò significa che l'allenatore stesso è connesso alla rete, anziché collegarsi al dispositivo di visualizzazione tramite Bluetooth. Se si desidera collegare altri dispositivi (ad esempio un cardiofrequenzimetro), questi si collegheranno al dispositivo di visualizzazione come avviene attualmente.

La nuova connettività arriva in occasione del 10° anniversario del lancio del Wahoo Kickr originale e dovrebbe garantire un'esperienza migliore. Il Wahoo Kickr rimane uno dei nostri turbo trainer preferiti. Come abbiamo detto della versione precedente nella nostra recensione, "Se siete sul mercato per un turbo trainer di alto livello, il Wahoo Kickr V5 è senza dubbio la scelta migliore".

Tuttavia, il prezzo è leggermente aumentato: il nuovo Kickr Smart Trainer costa 1099,99 sterline e la nuova Kickr Bike 3499,99 sterline.

