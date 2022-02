Wahoo ripensa il classico rullo con il Kickr Rollr

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Wahoo ha annunciato Kickr Rollr, un trainer indoor intelligente e connesso basato su un design a rulli piuttosto che su untrainer turbo .

I rulli sono stati la scelta de facto per i trainer indoor per molti anni, prima che i trainer turbo fissi crescessero in popolarità.

Il fascino dei rulli è che stai effettivamente guidando la tua bici, il che significa che c'è una sensazione più naturale, devi mantenere l'equilibrio e ottenere quei micro movimenti che puoi perdere con un turbo.

Per non parlare del fatto che non devi bloccare o rimuovere la ruota posteriore, quindi i rulli sono un'opzione facile per chi non ha una bici turbo, o guarda il cielo e decide di non uscire di casa per quel giro invernale e salta invece sul rullo.

Il Kickr Rollr non è solo un rullo collegato, tuttavia, poiché ha un morsetto per la ruota anteriore. Mentre i rulli tradizionali hanno un rullo anteriore per mantenere la ruota anteriore in movimento e consentire alcuni movimenti da un lato all'altro attraverso i cilindri dei rulli.

Invece, il Kickr Rollr blocca la ruota anteriore e questo è regolabile, il che significa che può ospitare una gamma di dimensioni e diametri di ruote e renderà l'utilizzo del trainer più semplice rispetto a un rullo tradizionale.

Nel frattempo, la parte posteriore del Kickr Roller ha gli elementi collegati che assoceresti a un trainer turbo, in grado di connettersi a misuratori di potenza ANT+ per fornire misurazione della potenza e controllo del trainer.

Sarai in grado di controllare la resistenza del Kickr Rollr con un computer da bici Wahoo Elemnt , così potrai, ad esempio, ripercorrere un percorso all'aperto che hai fatto in precedenza.

Poiché non c'è un misuratore di potenza incluso nel trainer stesso - come troverai con molti dei modelli Kickr - Wahoo venderà anche il Rollr in un pacchetto con i nuovi pedali Powrlink Zero.

Il Kickr Rollr costerà £ 699,99 / $ 799,99 / € 799,99 ed è ora disponibile.

Scritto da Chris Hall.