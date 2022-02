Wahoo aggiunge potenza al suo sistema Speedplay con Powrlink Zero

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Wahoo ha annunciato la disponibilità dei pedali Powrlink Zero, aggiungendo un misuratore di potenza al sistema di pedali Speedplay.

Quando Wahoo ha annunciato che avrebbe rilanciato la piattaforma Speedplay nel 2021, la società ha promesso che ci sarebbero stati i pedali di potenza in futuro e qui li abbiamo.

I Powrlink Zero si basano sul pedale Speedlink Zero, consentendo un comodo ingresso su entrambi i lati in modo da non dover calciare il pedale con la punta del piede prima di agganciarsi.

Rimarrà solo la misura o entrambi i lati (con una notevole differenza di prezzo); il Powrlink Zero pesa 250 g (solo lato sinistro) o 276 g per la misurazione su entrambi i lati.

Le batterie ricaricabili dichiarano di fornire fino a 75 ore di autonomia, monitorando la potenza erogata, mentre il supporto Bluetooth e ANT+ significa che possono essere utilizzate con una gamma di dispositivi, come Wahoo Elemnt Bolt o altri computer da bicicletta di terze parti.

I pedali rimangono compatibili con le tacchette Speedplay Zero esistenti. C'è una regolazione del galleggiante tra 0-15 gradi, mentre Wahoo afferma che mirano a fornire una precisione del +/- 1%, come per i turbo trainer dell'azienda.

"Wahoo è sempre stata in prima linea nel fornire agli atleti dati di potenza accurati e affidabili con la nostra serie Kickr di scarpe da ginnastica intelligenti per interni", ha affermato Katie DuPree, product manager di Powerlink Zero.

"Ora abbiamo sfruttato questa esperienza per creare un misuratore di potenza basato sui pedali che consente agli atleti di ottenere gli stessi solidi dati sulle prestazioni quando pedalano o gareggiano all'aperto, con l'ulteriore vantaggio dell'ingresso su entrambi i lati e un'ottima aerodinamica".

Il Powrlink Zero (misurazione solo sul lato sinistro) costerà £ 549,99 / $ 649,99 / € 649,99, la misurazione su entrambi i lati sarà £ 849,99 / $ 999,99 / € 999,99. Quel prezzo li porta sotto i pedali Rally di Garmin , leggermente più dell'Assioma di Favero.

Scritto da Chris Hall.