(Pocket-lint) - Under Armour ha presentato un nuovo paio di scarpe da ginnastica intelligenti che funzionano con l'app Map My Run.

Chiamati UA Flow Velociti Wind 2, secondo quanto riferito tracciano e analizzano le tue corse, rendendoli ideali per coloro che vogliono migliorare il proprio gioco di corsa. Come notato da TechRadar , la scarpa giusta è dotata di un sensore leggero che raccoglie i dati durante la corsa e li trasmette al telefono tramite Bluetooth.

Le nuove scarpe, che dovrebbero essere rilasciate a livello globale nel primo trimestre del prossimo anno, seguono le scarpe da corsa Flow Veclociti Wind dello scorso anno.

Invece di imballare una suola in gomma, la serie Flow Velociti Wind di Under Armour sfoggia un'ammortizzazione e un design della suola, che dovrebbe equivalere a più trazione e meno peso. La scarpa di seconda generazione dell'azienda migliora ulteriormente questo design con un nuovo sistema di tallone che fornisce più blocco sul retro. C'è anche un sottopiede sagomato in EVA che è presumibilmente più resistente per le sessioni più lunghe.

Apparentemente, puoi collegare le tue scarpe al telefono per suggerimenti di allenamento in tempo reale basati su cadenza, andatura e falcata, ma avrai comunque bisogno di uno smartwatch GPS per tracciare il tuo percorso e per accedere rapidamente alle statistiche su tempo, distanza, e velocità.

Se una di queste cose ti interessa, Under Armour sta valutando le sue ultime scarpe da corsa a $ 160 (circa £ 120 / AU $ 230) .