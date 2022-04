I computer per biciclette Hammerhead ora funzionano bene con il tuo orologio Suunto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Hammerhead e Suunto hanno annunciato una partnership che vedrà una migliore interoperabilità tra i due marchi.

L'Hammerhead Karoo 2 è un popolare bike computer, noto per i suoi regolari aggiornamenti che hanno visto la piattaforma evolversi, offrendo nuove funzionalità innovative ogni due settimane.

In questa ultima mossa, l'accoppiamento con Suunto significa che sarete in grado di vedere tutte le vostre attività dal vostro dispositivo Suunto nel vostro cruscotto Hammerhead, o le vostre corse sulla vostra app Suunto. Questo renderà molto più facile per coloro che scelgono di attenersi a queste piattaforme piuttosto che utilizzare un servizio di terze parti come Strava. Entrambe le piattaforme sono popolari tra i ciclisti su strada e i corridori, il che renderà più facile il monitoraggio dei vostri allenamenti.

Ciò significa anche che coloro che scelgono questi dispositivi hanno una parità più vicina al tipo di esperienza che Garmin offre attraverso la sua vasta gamma di computer per biciclette e orologi che si sincronizzano tutti con Garmin Connect.

L'altro vantaggio di questo nuovo abbinamento è che è possibile ottenere l'accesso alle heatmap di Suunto attraverso il Karoo 2, in modo da poter facilmente navigare verso i percorsi più popolari - o lontano da essi se si è così inclini.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una serie di modifiche al Karoo 2, tra cui una funzione di previsione delle salite che consente di tracciare la salita in anticipo senza dover pianificare un percorso in anticipo, nonché un menu di scorciatoie più sofisticato per un migliore controllo del dispositivo in movimento.

"Siamo entusiasti di collaborare con Suunto," ha dichiarato Pieter Morgan, CEO e co-fondatore di Hammerhead.

"L'opportunità di lavorare con un marchio storico con più di 80 anni di esperienza è una grande opportunità per la nostra azienda in rapida crescita. Con questa partnership speriamo di portare avanti la nostra missione di ispirare e mettere in grado tutte le persone di liberare il loro potenziale atletico".

L'opzione per collegare il vostro dispositivo Suunto al vostro Hammerhead è attiva, basta andare nell'area connessioni nel cruscotto e troverete l'opzione.

