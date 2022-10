Il concorrente dell'Oura Ring di Samsung compare in una domanda di brevetto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sembra che Samsung si stia preparando a lanciare un proprio anello intelligente per il monitoraggio della salute e del fitness, stando a una nuova domanda di brevetto statunitense.

Mentre Samsung è già impegnata in smartphone e orologi in grado di tracciare dati come passi, frequenza cardiaca e altro, un nuovo anello potrebbe essere aggiunto al mix come concorrenza al popolare Oura Ring. L'azienda sta già lavorando a un anello tutto suo, basato su una richiesta dell'USPTO (Ufficio statunitense brevetti e marchi).

Individuata dal blog coreano Naver, la domanda di brevetto sembra mostrare un anello dotato di tutti i tipi di sensori che ci si potrebbe aspettare, tra cui la misurazione del flusso sanguigno, le funzionalità ECG, il rilevamento della frequenza cardiaca e altro ancora. Si ipotizza anche che l'anello sia in grado di monitorare la pressione sanguigna di chi lo indossa.

L'anello sarebbe anche in grado di andare oltre le tipiche funzionalità di monitoraggio della salute. Come è consuetudine di Samsung, l'azienda sembra intenzionata a fornire funzioni a tutto spiano, tra cui la possibilità di controllare anche uno smartphone o un televisore. Esatto, se questo brevetto si concretizzasse, si potrebbe alzare il volume con un semplice gesto del dito.

E questo è il problema, naturalmente. Le domande di brevetto non sempre si trasformano in prodotti in commercio ed è importante ricordarlo quando si leggono queste cose. Aziende come Samsung spesso brevettano tutto ciò che i loro ingegneri concepiscono, anche se l'ingresso dell'azienda nel mercato degli anelli per il fitness non sarebbe una grande sorpresa per nessuno a questo punto.

Date le prime fasi di sviluppo del dispositivo, le caratteristiche potrebbero cambiare se il dispositivo dovesse essere commercializzato - e purtroppo non abbiamo idea di quando ciò potrebbe avvenire.

Scritto da Oliver Haslam.