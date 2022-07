Il Forerunner 55 di Garmin, il più conveniente, è ora ancora più economico grazie ai saldi del Prime Day

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Garmin ha un'ampia scelta di dispositivi, da quelli mostruosamente costosi a quelli molto più accessibili. Fortunatamente, i saldi del Prime Day aiutano a ridurre i prezzi e questo è uno dei dispositivi Garmin più convenienti.

Il Garmin Forerunner 55 è ben compatto e offre un'interfaccia a pulsanti, con sensori che supportano il monitoraggio degli sport e del fitness, in particolare per i corridori. È semplice ed evita la mole di dati che alcuni dispositivi Garmin offrono, evitando così di spendere i propri soldi in funzioni non necessarie.

L'orologio sportivo è disponibile in una vasta gamma di colori.

Garmin Forerunner 55 - risparmio di 60 euro Il Forerunner 55 è un dispositivo entry-level, ma è conveniente e offre un rilevamento affidabile e la connettività con lo smartphone. Ora è a soli 119,99 euro. Visualizza offerta

Uno degli aspetti migliori dei dispositivi Garmin è Garmin Connect. Questo vi darà un ottimo modo per esaminare i vostri dati, in modo da poter esaminare le vostre statistiche e tenere traccia delle vostre prestazioni, sincronizzandosi anche con servizi di terze parti come Strava.

Sebbene il Forerunner 55 abbia i suoi importanti sensori a bordo, funziona anche con altri dispositivi dell'ecosistema Garmin. È un dispositivo semplice, ma anche molto utile, con una batteria che dura 5 giorni per non essere sempre in carica.

Scritto da Chris Hall.