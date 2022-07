Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Garmin propone sempre grandi offerte per il Prime Day e il 2022 non sembra essere da meno.

Questa offerta sul Garmin Forerunner 245 ha attirato la nostra attenzione. Si tratta di un modello di orologio molto apprezzato perché offre molti dei vantaggi del fitness tracking di Garmin, mantenendo però un prezzo conveniente. È anche un orologio più piccolo, quindi potrebbe essere adatto a una gamma più diversificata di corridori.

Questo modello è scontato sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, ma nel Regno Unito i prezzi sono attualmente più bassi. Vale la pena di controllare anche i colori e le opzioni con o senza musica, ma attenzione ai prezzi perché non tutti sono inclusi nelle vendite del Prime Day.

Garmin Forerunner 245 - risparmio di 110 euro Il Garmin Forerunner 245 è un dispositivo popolare che offre ottime funzioni di allenamento per i corridori. È disponibile in una vasta gamma di colori, stili e con o senza musica. Il prezzo è ora di 139,99 euro. Visualizza offerta

Garmin Forerunner 245 Music - Risparmio di $110 Il Garmin Forerunner 245 Music offre un ottimo rilevamento per i corridori in un orologio economico con il vantaggio della connettività Bluetooth per la musica. Con uno sconto del 31%, è possibile acquistarlo a 239,99 dollari. Visualizza offerta

La popolarità di Garmin deriva dalla lunga esperienza nell'offerta di dispositivi GPS e dalle funzioni e dall'ecosistema che si è creato intorno ad esso. Sebbene l'obiettivo principale sia quello di supportare i corridori nell'allenamento, è disponibile il supporto per un'ampia gamma di sport, in modo da poter ottenere dati indipendentemente da ciò che si sta facendo.

Miglior fitness tracker Fitbit 2022: quale Fitbit è giusto per te? Di Britta O'Boyle · 4 gennaio 2022 Consulta la nostra guida ai migliori fitness tracker Fitbit, cosa fanno, come funzionano e quale indossabile Fitbit è giusto per te.

Con una durata della batteria che non ha nulla da invidiare a quella di uno smartwatch, offre anche funzioni di smartwatch come le notifiche, in modo che quando è accoppiato con lo smartphone non ci si senta disconnessi.

È presente il supporto per i piani di allenamento e un report sullo stato di allenamento, in modo da poter indirizzare gli allenamenti e assicurarsi di recuperare correttamente, mentre il dispositivo fornisce anche un report sulle dinamiche di corsa per ottenere dati più tecnici su ciò che sta accadendo con il passo.

Queste offerte dureranno solo fino al Prime Day e per usufruirne è necessario essere iscritti a Prime.

Scritto da Chris Hall.