Lo straordinario Garmin Fenix 6 Pro ha un enorme risparmio per il Prime Day

(Pocket-lint) - Garmin propone spesso offerte vantaggiose durante le vendite estive e sembra che il Prime Day non sia da meno.

Il Garmin Fenix 6 Pro è stato molto apprezzato e, sebbene non sia più l'ultimo nato della famiglia Fenix di Garmin, offre un'ampia gamma di funzioni per gli amanti dello sport e del fitness, con un'inclinazione verso lo stile di vita all'aria aperta.

Inoltre, è disponibile una vasta gamma di dimensioni, colori e materiali, in modo da poter ottenere l'orologio perfetto per voi.

Garmin Fenix 6 Pro - save 49% Il Fenix 6 Pro è uno degli orologi di punta di Garmin, con un'autonomia di 14 giorni, ottime funzioni di tracking e notifiche per smartphone. Il prezzo è interessante: 304,99 sterline nel Regno Unito. Visualizza offerta

Garmin Fenix 6 Pro - save $150 Negli Stati Uniti è possibile ottenere un risparmio del 25% sul Fenix 6 Pro, in modo da poter partecipare all'azione e monitorare le proprie prestazioni ogni giorno. Ora è sceso a 449,99 dollari. Visualizza offerta

Il Garmin Fenix 6 Pro si distingue soprattutto per la durata della batteria di 14 giorni. Non è solo sulla carta, ma dura davvero così tanto con una carica.

È dotato di sensori in grado di registrare i dati di qualsiasi attività si stia svolgendo. Offre anche una cartografia per la navigazione, in modo da poter precaricare i percorsi o trovare la strada di casa con la semplice pressione di un pulsante. È dotato di un'ottima connettività, che funziona con il vostro smartphone per offrirvi funzioni connesse, con tutti i dati sincronizzati tramite Garmin Connect. È anche in grado di tracciare il sonno.

Supporta diversi sport, dalla corsa al ciclismo, dallo sci al nuoto.

È robusto, con protezione dagli agenti atmosferici e un design di alta qualità, quindi è anche bello da vedere!

Scritto da Chris Hall.