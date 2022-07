Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Fitbit Inspire 2 è disponibile a un prezzo eccezionale nell'ambito dell'Amazon Prime Day.

Il fitness tracker, che attualmente è il modello base dell'ecosistema Fitbit, è disponibile a 66,49 dollari su Amazon.

Questo rappresenta un taglio del 33% rispetto al prezzo tipico di 99,95 dollari, lasciando il dispositivo al prezzo più basso da quando lo abbiamo visto scendere brevemente sotto i 60 dollari durante il Black Friday e le festività natalizie.

Fitbit Inspire 2: risparmio di 33 dollari Disponibile in una variante nera, bianca o rossa, l'Inspire 2 è disponibile a uno dei prezzi più bassi per l'Amazon Prime Day. Visualizza offerta

Il risparmio si applica a tre diverse versioni dell'Inspire 2, quindi siete coperti sia che preferiate una fascia nera, bianca o rossa.

Nel pacchetto è incluso anche un abbonamento di 12 mesi a Fitbit Premium, che consente di accedere a metriche avanzate di monitoraggio della salute e a piani guidati per l'allenamento e l'alimentazione.

In genere, l'Inspire 2 si è rivelato molto popolare durante gli eventi di vendita come il Prime Day, anche se ci sono anche sconti (disponibili nel nostro hub dedicato alle offerte Fitbit per l'Amazon Prime Day) su tracker più pregiati, come il Charge 5 e il Luxe, oltre che sulla linea di smartwatch dell'azienda.

Tuttavia, riteniamo che l'Inspire 2 rappresenti un'ottima opzione per la maggior parte delle persone. Qui si ha un punto di ingresso semplice nel mondo dell'attività quotidiana e del monitoraggio della salute, che include approfondimenti sul monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, senza alcune delle metriche più complesse e di nicchia.

Dato che è improbabile che scenda a un prezzo simile fino a novembre e dicembre, è un buon momento per colpire se siete iscritti a Prime.

Anche chi è a caccia di offerte su Amazon UK non deve perdersi l'azione.

I risparmi non sono certo così interessanti come in Italia, ma l'Inspire 2 è ancora disponibile al prezzo di 83,69 sterline, ridotto da 89,99 sterline.

Fitbit Inspire 2 - risparmio di 5 € L'Inspire 2 è disponibile con uno sconto anche su Amazon UK ed è disponibile nelle stesse varianti di fascia nera, rossa o bianca. Visualizza offerta

Come sempre accade con i trucchetti del Prime Day, non si sa quando questi risparmi verranno tolti dai padroni di Amazon, quindi invitiamo coloro che sono seriamente intenzionati a prendere questo fantastico fitness tracker ad agire al più presto per evitare delusioni.

Potete anche leggere la nostra recensione completa del Fitbit Inspire 2, se volete dare un'occhiata più approfondita al dispositivo prima di acquistarlo.

Scritto da Conor Allison.