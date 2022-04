Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Polar ha presentato una nuova coppia di orologi da corsa - Pacer e Pacer Pro - progettati per soddisfare sia i principianti che gli utenti avanzati.

La prossima generazione di orologi dell'azienda finlandese segue un linguaggio di design simile a quello che abbiamo visto con la sua serie Vantage di orologi sportivi, anche se entrambi gli indossabili Pacer offriranno un'esperienza di monitoraggio specificamente progettata per i corridori.

Il modello più avanzato della coppia, il Pacer Pro, presenta la suite completa di strumenti di allenamento avanzati di Polar - come Running Power e raccomandazioni di recupero personalizzate - e li accoppia con una durata della batteria di una settimana (o 35 ore di monitoraggio GPS continuo). Polar dice che un nuovo design dell'antenna, anche, migliorerà la precisione GPS - qualcosa che ci aspettiamo sarà più evidente quando si utilizza la navigazione turn-by-turn dell'orologio.

Come risultato del barometro e del magnetometro inclusi, gli utenti di Pacer Pro dovrebbero anche essere in grado di ricevere un feedback molto dettagliato alla fine del loro esercizio.

Polar

È presente anche il display a colori MIP dell'azienda, luminoso e dall'aspetto nitido, confezionato dietro uno schermo Corning Gorilla Glass 3.0 che dovrebbe offrire agli utenti molta resistenza all'esterno. La nuova CPU sotto il cofano e i 5MB di RAM, Polar suggerisce, offriranno un'esperienza più fluida e veloce intorno all'orologio, pure.

Polar Pacer, d'altra parte, è rivolto ai corridori alle prime armi che stanno appena iniziando a registrare le loro escursioni. Mantiene tutte le basi che sono offerte nel modello Pro, come i programmi di allenamento, il monitoraggio del sonno e gli strumenti di recupero, così come le caratteristiche come Walking Test, che fornisce una visione del VO2 Max dell'utente.

Come visto sopra, il Pacer condivide un design molto simile al suo fratello, con lo stesso display MIP, display Gorilla Glass e luce, lunetta circolare tutti caratterizzati. Il vantato cardiofrequenzimetro Precision Prime di Polar, naturalmente, è anche centrale per l'esperienza di entrambi gli orologi.

Il Pacer regolare è disponibile in nero, bianco, verde acqua e viola, e inizierà la spedizione a maggio per $199.90 / £169.50 / €199.

Il Pacer Pro, nel frattempo, è disponibile da oggi per 299,90 dollari / 259 sterline / 299 euro, ed è disponibile in grigio, bianco, blu e marrone, con una colorazione verde che arriverà più avanti nel corso dell'anno.

Proveremo entrambi gli orologi nel corso delle prossime settimane e mesi, quindi assicuratevi di guardare fuori per il nostro verdetto completo.

Scritto da Conor Allison.