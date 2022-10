Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se siete alla ricerca di una Peloton Bike, di scarpe ufficiali o di un altro accessorio per il fitness, non c'è momento migliore. L'originale Bike e tutta una serie di altri accessori a marchio Peloton sono disponibili nella vendita Prime Early Access di Amazon negli Stati Uniti, ovvero il Prime Day 2. La bike stessa ha uno sconto di 220 dollari, mentre le nuovissime scarpe Peloton Alto sono in offerta.

La bicicletta stessa ha uno sconto di ben 220 dollari, mentre le nuovissime scarpe da ciclismo Peloton Altos possono essere acquistate al 25% in meno durante il periodo di vendita, che durerà fino alla fine del 12 ottobre 2022.

Ecco le nostre scelte delle offerte Peloton su Amazon US in questo momento. Potete anche controllare le altre offerte Peloton qui.

Bicicletta Peloton originale: risparmio di 220 dollari L'originale Peloton Bike è disponibile con uno sconto del 15%. La cyclette intelligente connessa consente di accedere a migliaia di ore di lezioni in streaming dal vivo e su richiesta, con monitoraggio delle prestazioni e molto altro ancora. Normalmente a 1.445 dollari, ora è a soli 1.225 dollari. Visualizza offerta

Scarpe da ciclismo Peloton Altos - risparmio del 25%. Le ultime scarpe per gli utenti della Peloton Bike sono disponibili con un forte sconto. Sono dotate di tacchetti e possono essere utilizzate anche con la Bike+. Normalmente a 145 dollari, sono disponibili a 108,75 dollari. Visualizza offerta

Scarpe da ciclismo Peloton - risparmio del 25%. In offerta anche le scarpe da ciclismo Peloton originali, dotate anche di tacchetti compatibili con Delta. Normalmente a 125 dollari, ora sono a soli 93,75 dollari. Visualizza offerta

Guida Peloton - Risparmio di $45 Il Peloton Guide può essere posizionato sopra o davanti a un televisore e può tracciare i vostri movimenti quando vi allenate seguendo le migliaia di lezioni on demand e dal vivo. Normalmente costa 295 dollari, ma ora costa solo 250 dollari. Visualizza offerta

Pesi leggeri Peloton - risparmio del 25%. È disponibile uno sconto per i pesi leggeri da 1 o 2 libbre da utilizzare per l'allenamento della forza. Si adattano anche ai supporti sul retro della Bike e della Bike+. Di solito 25 dollari per una coppia, ora solo 18,75 dollari. Visualizza offerta

