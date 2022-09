Peloton Row è ora disponibile per il pre-ordine... almeno negli Stati Uniti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Peloton ha lanciato ufficialmente il suo tanto atteso vogatore connesso negli Stati Uniti, dove è ora disponibile per il pre-ordine.

Il Peloton Row è dotato di un display da 23,8 pollici a 1080p che può essere orientato per altri tipi di allenamento, proprio come la Bike+. Occupa un'area di 2,4 m per 0,6 m di una stanza e dispone di una resistenza controllata elettronicamente per mantenere fluide le corse.

Come gli altri dispositivi Peloton, si connette alle lezioni dal vivo e su richiesta, anche se il Row vi informerà sulla vostra forma di corsa alla fine di ogni sessione. Una valutazione della forma sullo schermo aiuta ad apprendere l'efficienza ottimale di ogni bracciata.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

È inoltre possibile impostare un obiettivo di ritmo personale prima di ogni lezione, per aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissati.

I migliori fitness tracker per il 2022: i migliori wearable per monitorare allenamenti, sonno e salute Di Conor Allison · 3 giugno 2022 Date il via alla vostra forma fisica tracciando i vostri movimenti con un activity band di alto livello. Ecco alcune delle scelte migliori da prendere

Il Peloton Row può essere riposto in posizione verticale quando non viene utilizzato ed è dotato di altoparlanti frontali e posteriori di "qualità da studio". Naturalmente è possibile collegare le proprie cuffie tramite Bluetooth. Si collega a Internet tramite Wi-Fi.

Il prezzo parte da 3.195 dollari, con pacchetti che includono accessori e pesi. È inoltre necessario considerare l'abbonamento Peloton a 44 dollari al mese, che consente di accedere alle lezioni di canottaggio e alle migliaia di altri allenamenti disponibili presso il marchio di fitness.

Peloton prevede di spedire il Row ai clienti statunitensi a dicembre. Non si sa ancora quando sarà disponibile in altre regioni. Pocket-lint ha contattato l'azienda per saperne di più.

Scritto da Rik Henderson.