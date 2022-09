Peloton offre ora il noleggio di biciclette in tutti gli Stati Uniti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Peloton sta cambiando come azienda e sta studiando nuovi prodotti e strategie per migliorare la sua esperienza di fitness connesso, come il prossimo Peloton Row.

Ha anche ampliato il suo programma di noleggio nella maggior parte degli Stati Uniti, per incoraggiare i nuovi membri a iscriversi senza dover investire in una Bike o in una Bike+ senza doverla pagare a fondo perduto.

Sebbene il prezzo dell'acquisto di una bicicletta completa possa essere ripartito su più rate, potrebbe essere ancora fuori portata per molti, soprattutto perché l'abbonamento All Access deve essere sottoscritto in aggiunta.

Tuttavia, l'iscrizione è inclusa nel prezzo di noleggio di 89 dollari al mese per la Bike, 119 dollari al mese per la Bike+. È richiesto anche un contributo una tantum di 150 dollari per la consegna.

L'altro vantaggio del noleggio è che il contratto può essere annullato in qualsiasi momento: Peloton ritirerà la bicicletta gratuitamente.

In alternativa, l'utente può scegliere di acquistare la BIke a un costo inferiore dopo un determinato periodo di tempo. Ad esempio, la bicicletta costerà 895 dollari dopo 12 mesi di noleggio, o 500 dollari dopo 24 mesi.

Non si sa ancora se Peloton abbia intenzione di offrire un sistema di noleggio al di fuori degli Stati Uniti. Vi informeremo quando ne sapremo di più.

