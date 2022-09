Peloton Row svelato in un teaser ufficiale, ancora nessuna data di lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Peloton ha dato una prima occhiata al suo prossimo vogatore.

Si chiama Peloton Row ed è stato presentato in una pagina di registrazione sul sito web americano di Peloton. È possibile inserire i propri dati di posta elettronica per ottenere ulteriori informazioni non appena saranno disponibili.

-

Come gli altri dispositivi Peloton, il Row ha un design semplice, elegante e senza ostacoli. A un'estremità c'è un touchscreen che trasmette le lezioni in streaming.

I migliori fitness tracker per il 2022: i migliori wearable per monitorare allenamenti, sonno e salute Di Conor Allison · 3 giugno 2022 Date il via alla vostra forma fisica tracciando i vostri movimenti con un activity band di alto livello. Ecco alcune delle scelte migliori da prendere

A differenza della Bike, non sembra che siano necessarie scarpe speciali con tacchetti per utilizzare il vogatore. Sembra che si aggancino i piedi alle cinghie incorporate, come in altri vogatori disponibili a casa o nelle palestre.

Tutto ciò che Peloton dice finora sul Row è che vi aiuterà ad "attivare l'86% dei vostri muscoli in soli 15 minuti", offrendovi un allenamento più completo rispetto alla Bike.

Non è ancora noto se il display possa essere orientabile, come sulla Bike+, in modo da poter partecipare ad altri corsi Peloton accanto alla macchina.

Peloton sta attualmente adattando il suo modello di business, con la possibilità di consentire a produttori terzi di attrezzature per il fitness di collegare i loro dispositivi connessi all'app Peloton per smartphone. Sono in arrivo altre modifiche e aggiornamenti anche per i dispositivi esistenti, come ci ha spiegato il responsabile dei contenuti dell'azienda, Pete Flamman, in un recente podcast di Pocket-lint.

Scritto da Rik Henderson.